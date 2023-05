Il Real Gavignano Ponzano batte Cittaducale 2-0 e vola in Prima categoria. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il Real Gavignano Ponzano vince lo scontro diretto contro Cittaducale e si aggiudica il campionato di Seconda categoria. Finisce 2-0 al Valle Mentuccia: apre le marcature Loreti nel primo tempo, chiude i giochi nella ripresa il neo-entrato Ratini.

Al triplice fischio finale al via i festeggiamenti dei gavignanesi. Cittaducale si ferma dopo 13 vittorie consecutive e si consola con la seconda posizione. Per Gavignano è il secondo campionato vinto di fila, dopo il successo dello scorso anno in Terza categoria.

Il primo tempo

Buona partenza degli ospiti che nei primi cinque minuti hanno due potenziali occasioni con Papò che entrambe le volte di testa non riesce ad indirizzare bene il pallone verso la porta difesa da Gobbi. Gavignano pressa alto e al 12’ sorprende la difesa ospite con Loreti, il quale intercetta palla poco oltre la linea di metà campo, si invola verso la porta avversaria e dal limite lascia partire un sinistro chirurgico che si infila all’angolino per l’1-0 Real. Al 14’ rinvio non perfetto della difesa di Cittaducale, Recchia si avventa sul pallone calciando al volo ma trova un ottimo riflesso di Degano che devia in angolo. Gavignano sull’onda dell’entusiasmo cerca il raddoppio. Al 20’ Loreti va via sulla sinistra, mette in mezzo per Yuri Gherardo il quale calcia a botta sicura trovando però una grande risposta di Degano. Nocelli sul finire dell’azione calcia a lato. Al 29’ cross basso di Giovannelli dalla sinistra a servire Barnabei che calcia di piatto da centro area senza trovare lo specchio della porta.

Cittaducale non riesce ad esprimere il suo gioco, fa fatica nel palleggio e al 40’ ci prova ancora Gavignano che arriva alla conclusione dal limite con Recchia ma il suo tentativo termina sul fondo.

La ripresa

Il copione del secondo tempo è lo stesso, Gavignano gestisce il gioco e Cittaducale è costretta spesso a correre ai ripari. Al 49’ azione personale di Barnabei che entra in area e da ottima posizione calcia alto. Al 62’ Yuri Gherardo calcia al volo dal limite dell’area di rigore dopo una respinta non perfetta della difesa ospite, ma il suo destro sfiora il palo e termina a lato. È il preludio del raddoppio: al 65’ Loreti riceve palla sulla sinistra, serve a centro area il neo-entrato Ratini che si fa trovare pronto e di sinistro incrocia battendo Degano per il 2-0 che fa esplodere il Valle Mentuccia. Ai padroni di casa riesce tutto e due minuti più tardi sfiorano il tris: Yuri Gherardo mette in mezzo un pallone che sfila sul secondo palo dove c’è Giovannelli il quale calcia a botta sicura trovando un riflesso strabiliante di Degano. Cittaducale prova ad affacciarsi dalle parti di Gobbi con qualche palla inattiva: al 75’ punizione battuta da D’Amelia per il colpo di testa di Sabbatini che termina però lontano dallo specchio della porta. Nel finale Gavignano gestisce e al triplice fischio si lascia andare ai festeggiamenti, mentre Cittaducale raccoglie gli applausi del numeroso pubblico giunto al seguito dei ragazzi di mister Ranalli.

Dichiarazioni post-gara

Gianmarco Gherardo, difensore Real Gavignano Ponzano: «Approccio alla gara buono da parte nostra. Siamo andati in vantaggio nei primi minuti, abbiamo avuto anche diverse opportunità per raddoppiare prima dell’intervallo ma non le abbiamo sfruttate a dovere. Nella ripresa con il gol di Ratini abbiamo chiuso definitivamente la gara. Durante la stagione abbiamo vissuto alti e bassi che hanno permesso a Cittaducale di riaprire il campionato e di venire a giocarsi il tutto per tutto qui, ma oggi abbiamo dimostrato il valore della nostra squadra. Il successo di quest’anno è frutto di un lavoro importante del gruppo».

Simone Ratini, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «Dopo la vittoria dello scorso campionato sapevamo che dovevamo alzare il livello per essere competitivi anche in Seconda. Eravamo consapevoli dei nostri mezzi, sapevamo da subito che la squadra fosse forte e pronta per alzare l’asticella. Abbiamo lavorato tanto e con l’atteggiamento giusto siamo riusciti a conquistare anche questo campionato e la promozione in Prima».

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Gavignano ha meritato di vincere. Oggi ci hanno messo parecchio in difficoltà con il pressing alto. Siamo una squadra giovane, molti ragazzi non hanno mai giocato prima di oggi una gara così importante, abbiamo pagato un po’ di inesperienza. Detto questo non posso che essere soddisfatto del campionato fatto da noi. Abbiamo fatto un cammino importante, le tredici vittorie consecutive con le quali abbiamo riaperto il campionato non sono casuali. Complimenti ai miei ragazzi, spinti oggi da un numerosissimo gruppo di tifosi venuti da Cittaducale che ringrazio. Questo non è altro che un ottimo punto di partenza per una società giovane. I complimenti vanno fatti ovviamente anche a Gavignano che oggi ha meritato di vincere così come ha dimostrato di meritare la vittoria durante tutto il campionato».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini P., Giovannelli, Pellegrini, Mannelli (80’ Mancini), Recchia (76’ Perrini), Barnabei (62’ Ratini), Loreti (87’ Malizia), Gherardo Y. (69’ Migliorelli), Loreti. A disp. Pennacchini F., Spadaccioli, Galassetti, D’Ascenzi. All. Galassetti

Cittaducale: Degano, Lorenzoni, Tiberti, Ferretti (75’ Pandolfi A.), De Fulgentiis, Sabli (53’ D’Amelia), Mancini (66’ Kume), Beccarini, Gianfelice, Pirri (66’ Sabbatini), Papò (72’ Ventimiglia). A disp. Fiocco, Murador, Rinaldi, Pandolfi E. All. Ranalli

Arbitro: Angelo D’Elia di Tivoli

Reti: 12’ Loreti, 65’ Ratini

Note: ammoniti: Gherardo G. (G), De Fulgentiis (C) angoli 8-3, spettatori 400 circa