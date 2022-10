Forano si aggiudica il derby sabino fra matricole: Montopoli battuto 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Il derby della bassa Sabina se lo aggiudica Forano che batte 2-1 Montopoli nel match del Comunale valevole per la seconda giornata del girone C del campionato di Seconda categoria.

Partita nervosa e spigolosa con tanti ammoniti e gioco a tratti spezzettato. Al vantaggio iniziale dei “corsari” reagisce Forano che prima pareggia e poi fa suoi i tre punti grazie ad un rigore realizzato da Migliorati nel secondo tempo. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di mister Munzi, mentre Montopoli cade dopo la vittoria all’esordio contro Santa Susanna.

Il primo tempo

Partita da subito spigolosa con l’arbitro che commina ammonizioni a raffica. Al 7’ episodio che fa discutere (e non sarà il solo): Magrini lanciato a rete viene trattenuto da De Santis, l’arbitro fischia il fallo con l’esterno foranese che però calcia superando Daja in uscita. Per il direttore di gara non c’era motivo per concedere il vantaggio e sanziona il difensore ospite con un giallo tra le proteste dei padroni di casa i quali volevano l’applicazione della norma del vantaggio o il rosso all'indirizzo di De Santis. Al 9’ Gulino sfrutta una incomprensione della difesa foranese e calcia a rete cercando di beffare Zanghi ma la palla si perde sul fondo. Passano tre minuti e un calcio d’angolo di Forano si trasforma in azione di contropiede per Montopoli con Gulino lanciato a rete che si invola verso la porta avversaria e supera il portiere con un pallonetto per l’1-0 ospite. Anche in questo caso proteste per la posizione di partenza del capitano ospite ma l’arbitro convalida la rete. Cerca la reazione Forano che arriva sul finale di primo tempo: calcio d’angolo battuto da Bontempi a servire Migliorati al limite dell’area il quale di prima intenzione mette sul secondo palo l’assist per la testa di Balducci che da due passi firma il pareggio.

La ripresa

Ripresa che segue il copione della prima frazione con entrambe le squadre che lottano in mezzo al campo e il gioco che non decolla a causa delle numerose interruzioni. Al 65’ l’episodio che segnerà la gara: rimessa laterale di Magrini che trova la sponda di Mandosi al limite dell’area con la palla che raggiunge Bontempi il quale viene trattenuto da Del Bufalo e va a terra. Per l’arbitro Pappacena non ci sono dubbi e fischia il calcio di rigore per i padroni di casa. Dagli undici metri si presenta Migliorati che incrocia e batte Daja, il quale intuisce ma non può nulla sull’esecuzione perfetta del centrocampista foranese: è 2-1. Gli ospiti provano a recuperare il risultato e al 70’ altro episodio destinato a far discutere: Nese controlla una palla a fondo campo e da posizione impossibile lascia partire un pallonetto che scavalca Zanghi e si infila nell’angolo opposto a fil di palo: sarebbe un gol da cineteca ma il gioco viene fermato dal direttore di gara che segnala l’uscita della palla sul controllo dell’attaccante tra le proteste degli ospiti. Nel finale convulso e nervoso Montopoli prova a creare pericoli alla difesa foranese che però riesce a contrastare le avanzate ospiti e porta a casa i tre punti che valgono la testa della classifica.

Le dichiarazioni post gara

Andrea Munzi, tecnico Asd Forano Calcio 2020: «Sono molto contento del risultato. La partita è stata nervosa e poteva essere risolta solo da episodi. Spesso li abbiamo avuti a sfavore, vedi l’episodio dopo dieci minuti o come il loro gol a nostro parere nettamente in offside. Siamo stati bravi a reagire e a portare a casa i tre punti. Posso capire il nervosismo che una partita così delicata e combattuta può portare, ma non giustifico certi atteggiamenti a fine partita di qualche componente della panchina avversaria. Personalmente sono dispiaciuto di tutto ciò, dopo il triplice fischio tutto deve normalizzarsi».

Bruno Valentini, tecnico Usd Montopoli: «Partita complicata e nervosa. Nonostante ciò ho visto due squadre ben messe in campo. Abbiamo subito le due reti su disattenzioni da palla inattiva, potevamo essere più attenti anche se sul loro pareggio ho qualche dubbio riguardo la posizione del loro attaccante. Avevamo parecchie assenze quindi ho dovuto far ruotare praticamente tutti i giocatori che avevo a disposizione. Sono contento per l’esordio del giovanissimo Mattei, un classe 2005 che quest’anno ci darà una mano. Adesso non possiamo far altro che rimboccarci le maniche e prepararci al meglio per il prossimo incontro».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Colangeli (62’ Tessicini), Bidini, Colafigli, Quintaie M., Mandosi Fr., Magrini, Migliorati (83’ Di Paolo), Mandosi Fi. (68’ Mocci), Bontempi, Balducci (87’ Borriello). A disp. Grillini, De Santis, Quintaie A., Favetta, Tetto. All. Munzi

Usd Montopoli: Daja, Abatelli, De Santis Man. (46’ Fiori), Vavalli, Del Bufalo, Valloni (46’ Cladarola), Capasso (89’ Mattei), Popescu, Ammiraglia (66’ De Santis Mar,), Gulino, Ferrari (59’ Nese). A disp. Ferretti, Rinalduzzi. All. Valentini

Arbitro: Federica Pappacena di Roma 2

Marcatori: 12’ Gulino (M), 38’ Balducci, 65’ Migliorati rig. (F)

Note. Ammoniti: Zanghi, Colafigli, Mandosi Fr., Magrini, Tessicini (F), De Santis Man., Vavalli, Popescu, Gulino (M). Angoli 3-2. Spettatori 250 circa