Seconda: la soddisfazione di Santa Susanna per la salvezza, Forano fra presente e futuro. I commenti

RIETI - Mancano due giornate alla fine del campionato di Seconda categoria, ma i primi verdetti sono già arrivati. Parlano i protagonisti della XXVIII giornata che ha consegnato il titolo di campione del girone C al Real Gavignano Ponzano dopo il successo per 2-0 contro Cittaducale. Vittorie anche per Montopoli e Forano rispettivamente contro Torpedo e Monte San Giovanni: le due sabine si confermano al terzo e al quarto posto, mentre la Torpedo è condannata alla retrocessione. Si salva il Santa Susanna che fa suo lo scontro diretto contro il Velinia. Pari a reti bianche tra Torri e Atletico Cantalice con entrambe le squadre che hanno bisogno di un ultimo sforzo per restare in Seconda. Vince Piazza Tevere in casa contro Alto Lazio e raggiunge i giallo neri al quinto posto.



Risultati, marcatori e commenti (XXVIII giornata)



Real Gavignano Ponzano – Cittaducale 2-0

Loreti D., Ratini S.

Lo scontro decisivo per la vittoria del campionato lo vince il Real Gavignano Ponzano con un’eccellente prova contro Cittaducale. Una rete per tempo, Loreti apre le marcature al 12’ e Ratini dalla panchina chiude la gara nella ripresa. Gavignano vince il secondo campionato in due anni, dopo aver ottenuto la scorsa stagione il primato in Terza categoria, e si gode la promozione in Prima. Per la matricola Cittaducale il secondo posto è matematico.



Gianmarco Gherardo, difensore Real Gavignano Ponzano: «Approccio alla gara buono da parte nostra. Siamo andati in vantaggio nei primi minuti, abbiamo avuto anche diverse opportunità per raddoppiare prima dell’intervallo ma non le abbiamo sfruttate a dovere. Nella ripresa con il gol di Ratini abbiamo chiuso definitivamente la gara. Durante la stagione abbiamo vissuto alti e bassi che hanno permesso a Cittaducale di riaprire il campionato e di venire a giocarsi il tutto per tutto qui, ma oggi abbiamo dimostrato il valore della nostra squadra. Il successo di quest’anno è frutto di un lavoro importante del gruppo».



Simone Ratini, centrocampista Real Gavignano Ponzano: «Dopo la vittoria dello scorso campionato sapevamo che dovevamo alzare il livello per essere competitivi anche in Seconda. Eravamo consapevoli dei nostri mezzi, sapevamo da subito che la squadra fosse forte e pronta per alzare l’asticella. Abbiamo lavorato tanto e con l’atteggiamento giusto siamo riusciti a conquistare anche questo campionato e la promozione in Prima».



Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Gavignano ha meritato di vincere. Oggi ci hanno messo parecchio in difficoltà con il pressing alto. Siamo una squadra giovane, molti ragazzi non hanno mai giocato prima di oggi una gara così importante, abbiamo pagato un po’ di inesperienza. Detto questo non posso che essere soddisfatto del campionato fatto da noi. Abbiamo fatto un cammino importante, le tredici vittorie consecutive con le quali abbiamo riaperto il campionato non sono casuali. Complimenti ai miei ragazzi, spinti oggi da un numerosissimo gruppo di tifosi venuti da Cittaducale che ringrazio. Questo non è altro che un ottimo punto di partenza per una società giovane. I complimenti vanno fatti ovviamente anche a Gavignano che oggi ha meritato di vincere così come ha dimostrato di meritare la vittoria durante tutto il campionato».



Monte San Giovanni – Forano 0-1

Kouassi B.

Vince in trasferta il Forano che supera di misura il Monte San Giovanni. Nella ripresa arriva il primo gol in campionato di Bryan Kouassi che regala i tre punti ai foranesi e la quarta posizione in campionato. Monte San Giovanni cade per la seconda partita consecutiva e resta a quota 39.



Emanuele Grillini, dirigente Forano: «Siamo contentissimi per la vittoria di sabato. Primo tempo giocato bene con un paio di occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Ad inizio ci siamo portati in vantaggio con il primo gol di Bryan Kouassi con la nostra maglia. Successivamente il nostro attaccante Mandosi è dovuto uscire per infortunio e non avendo ricambi nel ruolo ci siamo abbassati concedendo a Monte San Giovanni più occasioni. Un paio di interventi di Lorenzetti hanno salvato il risultato. Una vittoria che fa morale per puntare al quarto posto, sapevamo che potevamo dire la nostra in questo campionato e fino alla fine proveremo a confermare questo piazzamento. Domenica prossima sarà l’ultima partita del nostro capitano Maurizio Tetto in casa e vorremmo festeggiarla con un bel successo. Stiamo già pensando al prossimo anno, siamo consapevoli che con pochi ritocchi potremo migliorarci e competere per qualcosa di ancora più importante».



Montopoli – Torpedo Rieti 2-0

Quondamstefano M., Galli A.

Montopoli si conferma al terzo posto e battendo 2-0 la Torpedo Rieti condanna i reatini alla retrocessione in Terza categoria.

I “corsari” segnano entrambe le reti nel secondo tempo, prima con Quondamstefano e poi con Galli e consolidano la terza posizione in classifica con 48 punti. Torpedo resta ultima con 17 e saluta la Seconda.



Cristian Ferretti, allenatore Montopoli: «Sono contento per la prova dei ragazzi. Venivamo da una settimana emotivamente difficile. Oggi era importante portare a casa tre punti, consolidare il terzo posto e mantenere l’imbattibilità casalinga. Ci siamo riusciti e sono stato contento di aver dato spazio a parecchi ragazzi che si allenano con serietà e quest’anno hanno giocato non moltissimo. Manca un punto per la matematica certezza del terzo poste che ci auguriamo arrivi domenica prossima. Complimenti a Torpedo per la partita e la correttezza mostrata in campo dai loro giocatori».



Gianluca Basilici, allenatore Torpedo Rieti: «Abbiamo fatto una buona gara e dispiace davvero per un arbitraggio a mio giudizio non all’altezza. Al netto del risultato l’arbitro ha concesso il loro primo gol che era in fuorigioco e dunque da annullare. Non è la prima volta che quest’anno ci capitano episodi del genere che purtroppo denotano scarsa preparazione da parte di molti direttori di gara. Comunque i ragazzi hanno tenuto bene il campo e non posso rimproverargli nulla».



Sporting Corvaro – Cittareale: non disputata assenza ospiti



Piazza Tevere – Alto Lazio 3-1

Nucci M., Principi G., Principi G. (PT), Piroli L.

Vittoria casalinga per Piazza Tevere che supera 3-1 Alto Lazio al Gudini. La doppietta di Gabriele Principi è decisiva e regala ai reatini i tre punti. Piazza Tevere raggiunge con questo successo proprio Alto Lazio al quinto posto con 40 punti.



Torri in Sabina – Atletico Cantalice 0-0

Pareggio a reti bianche al Luchetti di Torri in Sabina tra i padroni di casa e l’Atletico Cantalice. Le due squadre restano nella corsa salvezza: Torri sale a 28, Cantalice a 27, rispettivamente a più 5 e più 4 sulla penultima posizione occupata dal Velinia.



Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina: «Il risultato finale rispecchia quanto si è visto in campo. Partita giocata più che altro a centrocampo con poche occasioni da ambo le parti. Proveremo a raccogliere punti nelle prossime due gare. Testa alla gara di domenica prossima contro Cittareale prima di chiudere contro Santa Susanna. Cercheremo di raccogliere più punti possibili per assicurarci la salvezza».



Velinia – Santa Susanna 0-1

Marchioni L.

Il Santa Susanna fa suo lo scontro salvezza contro il Velinia e resta in Seconda categoria. Decisiva la rete di Marchioni nel secondo tempo che regala agli ospiti la salvezza matematica. Santa Susanna si porta infatti a 30 punti, mentre Velinia resta al penultimo posto con 23 e si giocherà le sue carte nelle ultime due giornate contro Forano e Cittaducale.



Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Partita giocata su un campo pesante. Noi siamo entrati un po' contratti e non abbiamo offerto la migliore prestazione ma con la tenacia e la voglia di primeggiare per agguantare la salvezza, piano piano abbiamo preso campo e con Lulu Marchioni siamo passati in vantaggio. Abbiamo avuto anche altre occasioni per chiuderla ma l'importante è il risultato finale che ci premia con l'aritmetica salvezza raggiunta con due giornate di anticipo. Vedendo da dove partivamo dopo la sconfitta con la Torpedo e dove siamo ora non posso che fare un plauso al mister Pompili per la capacità che ha avuto nel risollevare il gruppo e nel fare credere ai ragazzi che si poteva conquistare la salvezza e contestualmente riottenere la consapevolezza nei propri mezzi, cosa che noi della società sapevamo ma che non eravamo riusciti a ottenere con costanza. Oggi è la salvezza di tutto un gruppo dalla società l'allenatore passando dallo splendido gruppo, che si è cementato nelle difficoltà, e, non per ultimo, di tutti i nostri sostenitori. Ci vediamo sabato prossimo per continuare a festeggiare questo traguardo per nulla scontato che ci ha reso orgogliosi».



Riposa: Gens Cantalupo



Classifica

Real Gavignano Ponzano 64

Cittaducale 56

Montopoli 48

Forano 42

Piazza Tevere 40

Alto Lazio 40

Monte San Giovanni 39

Cittareale 33

Sporting Corvaro 33

Santa Susanna 30

Torri in Sabina 28

Gens Cantalupo 28

Atletico Cantalice 27

Velinia 23

Torpedo Rieti 17

Gavignano e Alto Lazio con una gara in più