Seconda: tre punti d'oro in chiave salvezza per Torri in Sabina, Santa Susanna e Velinia. I commenti

RIETI - Titoli di coda sulla quart’ultima giornata di campionato di Seconda categoria. Per i verdetti del girone C bisogna attendere ancora le ultimissime giornate che potranno regalare ancora tante sorprese, sia nella lotta per il titolo che per la lotta salvezza. Non perdono il passo Gavignano e Cittaducale che vincono in rimonta le rispettive sfide contro Forano (2-3) e Cantalupo (4-1). Punti importanti conquistati da Torri, Corvaro, Velinia e Santa Susanna per la lotta salvezza. Cade ancora la Torpedo che resta in fondo alla classifica e vede complicarsi la sua permanenza in Seconda categoria. Sub iudice l’esito del match d’alta quota tra Alto Lazio e Montopoli, dopo che l’arbitro Matteucci si è trovato costretto a sospendere la gara dopo aver rimediato una testata da un difensore di Alto Lazio.



Risultati, commenti e marcatori (XXVII giornata)



Alto Lazio – Montopoli: sospesa

La sfida tra Alto Lazio e Montopoli, importante per la lotta al terzo posto, è stata interrotta a una decina di minuti dal termine dal direttore di gara Alberto Matteucci dopo essere stato aggredito e colpito da una testata di un difensore di Alto Lazio. L’arbitro è stato poi trasportato al De Lellis per accertamenti. La gara al momento della sospensione era sul punteggio di 2-0 per Alto Lazio, ma si attendono i provvedimenti del Giudice Sportivo.



Cittaducale – Gens Cantalupo 4-1

Fabbrini M. (GC), Pirri A., Kume M., Gianfelice S., De Fulgentiis L. (CIT)



Sono tredici le vittorie consecutive per Cittaducale che continua la rincorsa al Real Gavignano Ponzano. I gialloblu vincono in rimonta 4-1 contro la Gens Cantalupo. Rete nel primo tempo di Fabbrini a portare in vantaggio gli ospiti, poi nella ripresa i padroni di casa ribaltano la gara e conquistano altri tre punti importanti in vista del decisivo scontro diretto con Gavignano. Cantalupo resta a 28 punti.

Claudio Ranalli, allenatore Cittaducale: «Partita caratterizzata dal forte vento che non ha permesso a nessuna delle due squadre di poter giocare tranquillamente. Nonostante tutto abbiamo sfiorato il vantaggio in diverse occasioni, salvate da un paio di interventi del loro portiere e in altre occasioni fallite per nostra imprecisione. Poi come succede nel calcio abbiamo preso gol nell'unico tiro su punizione da trequarti di campo con l'aiuto del vento. Nel secondo tempo siamo entrati più aggressivi e determinati e nel giro di 20 minuti abbiamo ribaltato la partita prima con Pirri poi con Kume fino al 3 a 1 di Gianfelice. Il resto della partita abbiamo amministrato il risultato. Da segnalare il 4 a 1 a 10 dalla fine con una punizione di De Fulgentiis da metà campo anche lui favorito dal vento. Con questa vittoria ora siamo matematicamente saldi al secondo posto. Un risultato che riempie di orgoglio tutta la società i giocatori ed i tifosi. Ora testa alla prossima».



Torpedo Rieti – Torri in Sabina 1-3

Colletti S., Volpi S., Boccadamo A. (TS), Gunnella D. (TR)



Torna a vincere Torri che batte a domicilio il fanalino di coda Torpedo Rieti. Ospiti che passano alla mezz’ora con il colpo di testa di Colletti dopo una punizione respinta di Volpi. Lo stesso Volpi segna il calcio di rigore del 2-0 conquistato da Antonelli che ha portato poi all’espulsione per proteste dell’estremo difensore dei padroni di casa. Sul ribaltamento i reatini accorciano, sempre su calcio di rigore, con Gunnella. Nella ripresa la rete di Boccadamo chiude i conti. Torri sale a 27 punti in classifica, mentre la Torpedo resta inchiodata all’ultima posizione con 17 punti.

Francesco Ciogli, capitano Torpedo Rieti: «Per la seconda domenica consecutiva veniamo puniti da un'espulsione del nostro portiere, era successa a Corvaro domenica scorsa ed è successo anche con Torri. un primo tempo giocato bene e un secondo in cui abbiamo ovviamente pagato l'inferiorità numerica. Un in bocca al lupo ai ragazzi di Torri e, anche se la nostra salvezza è sempre più complicata, daremo tutto fino alla fine»

Fabrizio Del Bianco, presidente Torri in Sabina: «Abbiamo avuto un buon inizio con un paio di occasioni pericolose di Abdrhman prima del gol di Colletti. Abbiamo raddoppiato su calcio di rigore con Volpi e subito dopo la Torpedo ha accorciato, sempre su rigore. Nella ripresa siamo scesi un po’ di ritmo, con la Torpedo che nonostante l’inferiorità numerica ci crede. Il neo-entrato Boccadamo ha poi segnato la rete del definitivo 3-1. Siamo soddisfatti di quanto fatto finora, siamo fieri dei nostri ragazzi che stanno dimostrando attaccamento alla maglia e di crederci fino alla fine per l’obiettivo salvezza. Ci concentriamo subito verso la prossima gara».



Santa Susanna – Monte San Giovanni 4-0

Ometto F., Ometto F., D’Ambrosio M., Desideri G.



Santa Susanna allunga la striscia di vittorie casalinghe: grazie alla vittoria per 4-0 contro Monte San Giovanni sono quattro le vittorie interne consecutive per la squadra di Pompili. I padroni di casa segnano tutte le reti nel primo tempo, dopo 10 minuti il punteggio è di 2-0 grazie a Ometto e D’Ambrosio, al 20’ arriva il tris di Desideri e alla mezz’ora la doppietta personale di Ometto che raggiunge quota 24 reti in campionato. Giornata storta per Monte San Giovanni che nella ripresa fallisce un calcio di rigore, parato da Lodovici. Santa Susanna sale così a 27 punti prima dello scontro diretto per la salvezza contro Velinia.

Emanuele Mencarelli, dirigente Santa Susanna: «Partita approcciata ottimamente dai ragazzi e già al 3’ andavamo in vantaggio su calcio di rigore realizzato dal nostro bomber Ometto.

Non ci siamo tirati indietro e da lì abbiamo avuto altre occasioni e abbiamo segnato nell'ordine prima con D'Ambrosio al 10’ su un assist di Ometto poi Desideri direttamente da calcio d'angolo al 20’ e ancora con il super bomber Ometto al 30’. La partita l'abbiamo controllata avendo anche altre occasioni oltre al fatto che il nostro portiere Lodovici ha parato anche un rigore nel secondo tempo. Avanti così con questa mentalità verso la prossima partita contro Velinia, importante per la salvezza».



Cittareale – Velinia 0-2

Petitta L., Del Sole G.



Il Velinia batte in trasferta Cittareaele e conquista tre punti importanti per mantenere vive le speranze di salvezza. Gli ospiti con una rete per tempo, prima di Petitta e poi di Del Sole, conquistano una vittoria fondamentale per il finale di stagione. Domenica arriva infatti ad Antrodoco il Santa Susanna per uno scontro diretto che può valere tantissimo.



Forano – Real Gavignano Ponzano 2-3

Migliorati A., Donati G. (F), Barnabei A., Recchia M., Giovannelli N. (G)



Il match clou della ventisettesima giornata è stato senza dubbio il derby tra Forano e Real Gavignano Ponzano. La capolista del girone C vince la stracittadina in rimonta 3-2. Reti in avvio di gara di Migliorati e Donati che fanno esplodere il Comunale, poi gli ospiti prima della fine del primo tempo rimontano con Barnabei e Recchia. A cinque minuti dal triplice fischio finale arriva l’eurogol di Giovannelli che pesca con una gran conclusione da fuori l’incrocio dei pali regalando ai suoi tre punti di vitale importanza per la corsa al titolo. Gavignano, con una gara in più rispetto a Cittaducale, si porta a più 5 dalla seconda posizione e aspetta sabato al Valle Mentuccia la squadra di mister Ranalli per lo scontro diretto. Forano resta a 39.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Abbiamo dovuto giocare, come spesso ci è capitato in campionato, in formazione rimaneggiata, ma i ragazzi hanno interpretato bene la gara. Nel primo tempo abbiamo concesso poco ma loro hanno sfruttato due occasioni al massimo e ci hanno pareggiato. Volutamente abbiamo avuto un baricentro basso, concedere campo e libertà ai loro giocatori sarebbe stato un problema per noi. Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Stiamo pagando diverse assenze, è un peccato per il risulato».

Daniel Loreti, attaccante Real Gavignano Ponzano: «Partita veramente tosta. Siamo entrati male in campo, abbiamo accusato un po’ l’ambiente e il 2-0 iniziale ne è la conseguenza. Abbiamo comunque reagito bene, pareggiando entro la fine del primo tempo. Nella ripresa abbiamo tenuto il pallino del gioco in mano, sicuramente potevamo fare meglio, ma alla fine i tre punti sono arrivati e questo è l’importante. Sabato ci aspetta una sfida decisiva per il campionato. Vogliamo concludere la stagione nel migliore dei modi».



Atletico Cantalice – Sporting Corvaro 1-3

Di Girolamo B., Di Girolamo B., Di Girolamo B. (SC), Milani M.



Terza vittoria consecutiva per lo Sporting Corvaro che batte in trasferta 3-1 l’Atletico Cantalice. Decide la tripletta di Di Girolamo. Per gli ospiti, che si portano a quota 30, la salvezza è sempre più vicina. Cantalice, che non trova la vittoria da oltre due mesi, scivola al terz’ultimo posto.



Riposa: Piazza Tevere



Classifica

Real Gavignano Ponzano 61

Cittaducale 56

Montopoli 42

Alto Lazio 40

Forano 39

Monte San Giovanni 39

Piazza Tevere 37

Cittareale 33

Sporting Corvaro 30

Gens Cantalupo 28

Santa Susanna 27

Torri in Sabina 27

Atletico Cantalice 26

Velinia 23

Torpedo Rieti 17

Gavignano e Cantalupo con una gara in più

Montopoli con una gara in meno