Scopigno Cup, Lazio-Salernitana e Fluminense-Roma le semifinali. Eliminata l'Inter. Ad Amatrice il gran finale

RIETI - Saranno Fluminense-Roma e Lazio-Salernitana le semifinali della 30esima edizione della Scopigno Cup. Le vincenti si affronteranno al Tilesi di Amatrice per la conquista del trofeo. Eliminati i campioni uscenti dell'Inter.

Risultati

FLUMINENSE (Brasile) vs FENERBAHCE (Turchia) 1-0

Marcatori: Pedro (FL)

F.C. INTER vs TERNANA CALCIO 1-2

Visani (T), Lavelli (I), Dibra (T)

NFTCHI BAKU (AZERBAIJAN) vs LODIGIANI 1927 1-0

Marcatori: Mammadov (NB),



U.S. SALERNITANA vs S.S.C. NAPOLI 2-1

Marcatori: Zerillo(S), Coppola (S), Battaglia (N)



Le gare di domani 2 settembre

SEMIFINALI

Fluminense - A.S. Roma (Stadio Paride Tilesi - AMATRICE) ore 10,00

S.S.Lazio - U.S. Salernitana (Stadio Marco Gudini - RIETI) ore 10,00

1° SCOPIGNO CUP CALCIO FEMMINILE UNDER 17 (S.S. LAZIO – A.S. ROMA – TERNANA)

ore 10:30 – Stadio Cittareale



FINALE COPPA FAIR PLAY

ore 11:00 – Stadio Paride Tilesi Amatrice



Le gare di domani saranno trasmesse in streaming a questo link: https://youtube.com/playlist?list=PLKXne49ftBlikJ5BPchbC1UJEyWeADFVR



Questa mattina si è svolta la visita a Rieti delle squadre, che hanno anche incontrato il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi.