RIETI - È durato tre anni l’idillio tra il Salto Cicolano e Giancarlo Senneca che nella passata stagione aveva portato la squadra equicola a guadagnare la salvezza tranquilla, la seconda consecutiva nel campionato di Promozione.



Il tecnico, autore della prima storica promozione nel secondo campionato regionale, ha ufficializzato stamani le sue dimissioni irrevocabili da allenatore ulasciando quella panchina sulla quale si era seduto nel 2015. Una notizia inaspettata vista la scontata riconferma avvenuta al termine della scorsa stagione.



«Lascio per motivi personali - dice il tecnico Giancarlo Senneca - ringrazio tutti: società, staff e i ragazzi per il grande lavoro svolto in questi anni».



Adesso sono attese decisioni della società in merito alla nuova guida tecnica che dovrà guidare la squadra nel prossimo campionato di Promozione.

