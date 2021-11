Finisce 2-2 il derby fra Poggio Mirteto e Passo Corese che restano in vetta. Ricordato Valerio Ciceroni

Lunedì 1 Novembre 2021, 15:25

RIETI - Finisce 2 a 2 con un gol di Poggio Mirteto a fil di sirena se si volesse usare un termine cestistico, il big match della V giornata del girone B di Promozione tra le capolista Passo Corese e i mirtensi che restano prime e uniche due squadre imbattute del campionato.

Un bel derby ricco di emozioni al Valletonda di Poggio Mirteto, iniziato con la commozione delle due squadre che giocavano con il lutto al braccio e gli spalti in piedi ad applaudire il minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Valerio Ciceroni, il ragazzo morto a Zanzibar e che era stato capitano, qualche anno fa, proprio della squadra coresina. Squadre disposte a centrocampo e un mazzo di fiori consegnato dai giocatori mirtensi e poi depositato sulla panchina del Passo Corese.

La cronaca

La prima conclusione a rete del match è di Passo Corese con Ubertini, dopo due minuti che calcia a lato da buona posizione in area. Poggio Mirteto risponde al 6’ con Marcelli che ci prova in acrobazia ma la sfera finisce fuori alla sinistra di Somma. Al 10’ occasionissima per i padroni di casa che, dopo un’azione insistita di Mamarang sulla sinistra con la palla scodellata a centro area per Marcelli, il centravanti mirtense non riesce a ribadire in gol a porta praticamente spalancata. Al 28’ gli ospiti in vantaggio con Pecorari il quale parte dalla sinistra e dopo una sterzata due metri dentro l’area lascia partire un diagonale che non lascia scampo a Luciani con la palla che si insacca sotto la traversa. Al 35’ passo Corese vicino al raddoppio con Mocerino che da azione di calcio d’angolo non riesce ad inquadrare la porta da buona posizione. Alla fine della prima frazione di gioco è Mirko Luciani ad avere sui piedi la palla del pareggio dopo che Loreti dalla sinistra serve un assist al bacio ma l’attaccante mirtense manda alto di un soffio.

La ripresa

Parte forte Poggio Mirteto e dopo dieci minuti trova il pareggio con Marcelli che, imbucato dal neo entrato Di Nunzio, si ritrova a tu per tu con Somma e lo batte in uscita calciando preciso sul primo palo. Al 70’ il solito Marcelli non riesce a girare a rete un invitante cross di Loreti. Cinque minuti più tardi è Nobili che da fuori area manda alto di poco. Al 78’ Italiano per il Passo Corese su punizione mette a dura prova i riflessi di Valerio Luciani il quale deve distendersi in tuffo per deviare la pennellata dell’attaccante coresino. All’87’ Passo Corese che poco prima aveva reclamato un penalty, passa di nuovo in vantaggio con Italiano il quale raccoglie un lancio di 40 metri di Pecoraro che aveva fermato il forcing mirtense e si invola verso la porta di Luciani bruciando i difensori avversari e con un gran diagonale manda la palla sul palo interno e quindi in rete per il 2 a 1 ospite. Sull’azione del gol i padroni di casa reclamano anche un fuorigioco di partenza da parte di Italiano che arbitro e assistente non hanno considerato tale. Forcing finale dei padroni di casa che all’ultimo respiro, al 94’, trovano il pareggio: una punizione dalla trequarti calciata da Mevoli genera un batti e ribatti in area con Gasperini in mischia che è il più lesto di tutti a trovare la zampata vincente per il 2 a 2 definitivo un attimo prima del triplice fischio finale. Al rientro delle squadre negli spogliatoi da segnalare, da parte di un fiscale arbitro Antonuccio, il quale già durante la gara aveva dispensato diversi cartellini gialli soprattutto per proteste, due espulsioni comminate sotto il tunnel all’indirizzo di Valerio Luciani e Patrizio Avenali del Poggio Mirteto i quali erano andati a chiedere delucidazioni sul secondo gol del Passo Corese. Atteggiamento evidentemente non gradito dal direttore di gara che ha sanzionato col provvedimento disciplinare della doppia espulsione a gara conclusa le richieste di chiarimenti da parte dei due giocatori.

Le dichiarazioni dei mister

Antonio Domenici, allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio: «Pareggio più che giusto al termine di una bella partita tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Il gol del pareggio arrivato ad un secondo dalla fine ha rimesso le cose a posto compensando una serie di episodi sfortunati che abbiamo avuto durante una gara che non meritavamo di perdere. Loro sono una squadra esperta e forte e aver portato a casa un punto oggi che ci permette di tenere in coabitazione proprio col Passo Corese la testa della classifica è una bella iniezione di fiducia per i ragazzi i quali, va detto, non hanno mai mollato davvero fino all’ultimo respiro. Rammarico per le due espulsioni a gara conclusa e che ora faranno scattare la squalifica. Peccato».

Fabrizio Benigni, allenatore SS Passo Corese: «Rammarico per quel gol preso proprio alla fine quando ormai sembrava fatta. Dispiace perché sapevamo che venire a giocare qui a Poggio Mirteto non sarebbe stato facile e malgrado questo siamo stati noi ad essere in vantaggio due volte costringendo loro a rincorrere. Essere raggiunti nell’ultima azione della partita lascia l’amaro in bocca. Sono soddisfatto comunque della prestazione dei miei ragazzi a cui dico bravi, non mi hanno del tutto convinto alcune decisioni arbitrali ma nonostante ciò torniamo a casa con un punto che ci permette di restare primi in classifica proprio con Poggio Mirteto».

Il tabellino

Asd Poggio Mireto: Luciani V., Masci (35’ Nobili), Loreti, Fiori (53’ Avenali), Gattarelli, Mamarang, Mevoli, Gasperini, Marcelli, Marchesani (53’ Di Nunzio), Luciani M. A disp. Murante, Cacchiani, Salustri, delle Monache, Siboldi, Cardella. All. Domenici

Asd SS Passo Corese: Somma, Scancella, Mechelli , Barbetti (56’ Sinibaldi), Varsalona, Pecorari, Ubertini, Filippi, Mocerino (72’ Italiano), Proietti (82’ Bernardi), Palma (88’ Parrella). A disp. Vittori, Manna, Alessandrini, Graf Von Treuberg, Di Ienno. All. Benigni

Arbitro: Antonuccio di Roma 1

Reti: 28’ Pecorari (PC), 55’ Marcelli (PM), 87’ Italiano (PC), 90’+4 Gasperini (PM)

Note: espulsi a gara finita Luciani V. e Avenali (PM); ammoniti Gattarelli, Mevoli, Marcgesani, Luciani M., Nobili (PM) Filippi, Proietti (PC); angoli 2-7; spettatori 250 circa.