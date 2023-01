Un gol di Ortenzi regala al Cantalice la vittoria nel derby col Vdp: 1-0. Tabellino e commenti

RIETI - Il Cantalice strappa i tre punti nel derby contro il Valle del Peschiera: termina 1-0. I biancorossi restano a metà classifica, ancora nella zona playout la neopromossa che non demerita.

Il primo tempo

Tutti presenti nel derby in notturna davanti ad una sorprendente cornice di pubblico.

Match in equilibrio, occasioni da una parte e dall’altra. In campo due formazioni che giocano a viso aperto. Parte fortissimo il Cantalice e al 30’ l’occasione che decide la gara: sugli sviluppi di una punizione Ortenzi mette dentro l’1-0. Nel corso de primo tempo spreca troppo la matricola. Di Lorenzo e Leonardo Severoni vanno vicinissimo al gol.

La ripresa

Cresce nel secondo tempo il Valle del Peschiera, fa un buon gioco ma quando arriva al limite dell’area non riesce a sfondare. Il Cantalice ci prova in ripartenza sprecando le occasioni che gli si presentano.

Al 44’ sorprendente Natali: Pezzotti in ripartenza appoggia per Rossi che dal limite dell’area mira l’incrocio dei pali. Natali vola all’incrocio. Parata che vale un gol, degna dell’esperienza del numero uno.

Le dichiarazioni



Simone Patacchiola, tecnico del Cantalice: «Siamo partiti molto forte andando subito in vantaggio poi paradossalmente siamo scesi. Vittoria importanti e meritata. Nel secondo tempo loro hanno fatto meglio ma noi potevamo andare sul 2-0 in alcune azioni. Complimenti a tutti i ragazzi e un complimento speciale a Luca Matteucci, ragazzo del 2005 alla sua prima partita da titolare».

Antonio Pezzotti, tecnico del Vdp: «Abbiamo giocato una buonissima partita contro una grande squadra. Peccato per l’episodio del gol che ha condizionato le sorti della gara. Abbiamo giocato un grandissimo secondo tempo. Sono soddisfatto ma dobbiamo fare gol nelle occasioni che ci capitano».



Il tabellino



Cantalice:Maloid, Massimi, Agnesi, M. Mostarda, Gunnella, Rossi, Matteucci, Santarelli, Mattei, Ortenzi, Pezzotti. A disp. Giovannelli, L.Mostarda, Chelebi, Paris, Polidori, Faraglia, Accardo, Boncompagni, De Dominicis. All. Simone Patacchiola



Valle del Peschiera: Natali, De Gennaro,M. Colasanti, Tunkara, M.Severoni, Fasciolo, D’Aquilio, L.Severoni, D.Colasanti, Ousmane, Di Lorenzo. A disp. Ceesay, E.Severoni, Novelli, Laureti, Simoncelli, Bangoura, Della Penna, Vannozzi. All. Antonio Pezzotti



Arbitro:Roncaioli di Roma 1(Arseni e Anastasio)

Reti: 32’ pt Ortenzi.