Prima: spicca il derby Alba Sant'Elia-Spes Poggio Fidoni, Castrum Donadei a Palombara

RIETI - Si alza il sipario sulla sesta giornata del campionato di Prima Categoria, squadre reatine impegnatenella giornata di domenica con due posticipi previsti nel pomeriggio e un derby tutto reatino da non perdere. Spicca il derby della domenica mattina tra Alba Sant'Elia e Spes Poggio Fidoni, padroni di casa ancora fermi a zero punti in classifica in cerca della prima vittoria in campionato, ospiti a quota sette con l’ambizione di portarsi nelle zne alte della classifica, gara tutta da vivere. Gara interna anche per l’ Accademia Calcio Sabina, al comunale di Tarano sfiderà la prima della classe: Olimpus Roma che a quota tredici punti comanda la classifica.

Gara in esterna invece per Fiamignano Equicola che nella mattinata di domenica sarà impegnata nel campo del Colle Salario, match interessante questo che vede le due squadre vicine di punteggio in classifica, con Fiamignano in cerca della seconda vittoria di fila. Giocheranno fuori casa anche Ginestra e Castrum Donadei, rispettivamente contro Monterotondo e Palombara, sabini fermi a quota quattro dopo la sconfitta nella quinta giornata cercano rivalsa per tornare nelle zone importanti della classifica, Castrum Donadei sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria di larga misura nella scorsa cerca il tris di vittorie e la possibilità di agganciare i primi della classe. Due i posticipi della domenica pomeriggio che vedranno impegnati due team reatini entrambi in gare interne. Poggio San Lorenzo a quota sei sfiderà Brictense in uno scontro diretto visti i loro punti in classifica. Valle del Peschiera in casa in cerca di vittoria dopo lo stop nella quinta giornata, sfiderà Castel Giubileo a quota sei.

Programma gare (VI giornata, domenica 21 novembre)

Accademia Calcio Sabina-Olimpus Roma ore 11:00 (arbitro Andrea Panichelli di Roma)

Alba Sant'Elia-Spes Poggio Fidoni ore 11:00 (arbitro Luca Ventura di Roma2)

Colle Salario-Fiamignano Equicola ore 11:00 (arbitro Giovanni Bevilacqua di Civitavecchia)

Palombara-Castrum Donadei ore 11:00 (arbitro Valerio Evangelistella di Civitavecchia)

Monterotondo-Ginestra ore 11:15 (arbitro Antonio Mazzotta di Tivoli)

Poggio San Lorenzo-Brictense ore 14:30 (arbitro Fabio Toci di Ostia)

Valle del Peschiera-Castel Giubileo ore 14:30 (arbitro Oliver Masevski di Ciampino)

Classifica

Olimpus Roma 13

Castrum Donadei 10

Palombara, Fiamignano Equicola 8

Colle Salario, Valle del Peschiera, Brictense, Spes Poggio Fidoni 7

Castel Giubileo, Poggio San Lorenzo, Accademia Calcio Sabina 6

Monterotondo 5

Ginestra 4

Alba Sant'Elia 0