Prima, scatta la Coppa Lazio: subito il derby Poggio San Lorenzo-Fiamignano Valle del Salto

RIETI - Dopo uno stop di oltre due settimane tornano in campo alcune squadre reatine di Prima categoria, impegnate questa volta nella Coppa Lazio. Cinque i team che si sfideranno per l’ambito trofeo con derby e partite che sapranno sicuramente regalare emozioni agli amanti del calcio dilettantistico.

Aprirà le danze del girone G il derby tra Poggio San Lorenzo e Fiamignano Valle del Salto, previsto per domani, 4 gennaio. I padroni di casa in campionato stazionano momentaneamente al settimo posto, ospiti forti del terzo posto in cerca fin da subito della prima vittoria nel girone.

Turno di riposo invece per il Città di Rieti che farà il suo storico esordio nel torneo e nel girone mercoledì 18 gennaio contro il Fiamignano Valle del Salto.

Tornerà a giocare nel torneo anche il Ginestra, inserita nel girone H con Sanpolese e Castrum Monterotondo, gara d’esordio che era prevista per domani slittata poi all’8 gennaio. Match interno per i sabini che al comunale ospiteranno la Sanpolese. Gara importante per Ginestra che attualmente staziona all’ultimo gradino della classifica del campionato con la voglia di ritrovare una vittoria che in stagione non è ancora arrivata e che sicuramente darà morale ai sabini per tornare sui binari giusti e rimettere in piedi la stagione.

Esordirà il 18 gennaio anche il Casperia, per la prima volta partecipante al torneo, inserito nel girone F con Soratte e Accademia Sporting Roma. Match in esterna per i sabini che al “Bernardini” di Pietralata affronteranno l’Accademia Sporting Roma, gara che si prospetta davvero interessante con i padroni di casa che in campionato sostano al nono posto, ospiti forti della grandissima partenza vogliono continuare per la strada intrapresa e guadagnare i primi tre storici punti nella coppa Lazio, match che si prospetta davvero interessante.

Il programma (I turno)

Girone F: Soratte-Accademia Sporting Roma 4/01/2023 ore 14:30 Accademia Sporting Roma-Casperia 18/01/2023 ore 14:30 Casperia-Soratte 1/02/23 ore 14:30 Soratte-Casperia 15/02/2023 ore 15:00 Accademia Sporting Roma-Soratte 01/03/2023 ore 15:00 Casperia-Accademia Sporting Roma 01/05/2023 ore 15:00

Girone G: Poggio San Lorenzo-Fiamignano Valle Del Salto 04/01/2023 ore 14:30 Fiamignano Valle Del Salto-Città Di Rieti 1936 18/01/2023 ore 14:30 Città Di Rieti 1936-Poggio San Lorenzo 01/02/2023 ore 14:30 Poggio San Lorenzo-Città Di Rieti 15/02/2023 ore 15:00 Fiamignano Valle Del Salto-Poggio San Lorenzo 01/03/2023 ore 15:00 Città Di Rieti 1936- Fiamignano Valle Del Salto 15/03/2023 ore 15:00

Girone H Ginestra-SanPolese 1961 08/01/2023 ore 11:00 Sanpolese-Castrum Monterotondo 18/01/2023 ore 14:30 Castrum Monterotondo-Ginestra 01/02/2023 ore 14:30 Ginestra-Castrum Monterotondo 15/02/2023 ore 15:00 Sanpolese 1961-Ginestra 01/03/2023 ore 15:00 Castrum Monterotondo-Sanpolese 1961 15/03/2023 ore 15:00