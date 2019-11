I COMMENTI

RIETI - Finisce con un pareggio per 0-0 sul campo comunale di Borgonuovo di Tarano la gara di recupero tra l'Atletico Sabina ed il Poggio Mirteto con la formazione ospite che si presenta all'appuntamento da capolista solitaria del girone C di Prima categoria. Ricordiamo che la gara in questione era stata sospesa dall'arbitro lo scorso 3 novembre (5^ giornata di andata) per impraticabilità di campo al 30' del primo tempo sul risultato di 0-0.In base alle attuali norme federali, si riprende dall'orario della sospensione e la prima frazione dell'incontro dura pertanto 15 minuti. Il primo spunto offensivo lo portano i padroni di casa con Zongo che scatta sulla sinistra e serve dalla parte opposta Armagno che calcia al volo ma il pallone viene respinto dai difensori avversari. Non ha timori reverenziali l'Atletico nei confronti della capolista ed al 39' ci riprova Coppari che ruba palla a metà campo e lascia partire un tiro di potenza che sorvola di poco la traversa. Al 40' Armagno conclude con un tiro alto dalla una buona azione offensiva ed in chiusura di tempo dalla parte opposta è Nobili ad imitarlo con lo stesso esito.La ripresa si apre con una fiondata da applausi di Marcelli che termina di poco a lato e dopo quattro minuti gli ospiti ci riprovano con Nobili che sfiora la traversa. Al 9' Colapietro blocca con sicurezza un tiro dalla distanza di Mevoli e dall'altra parte, al 25', si fa trovare pronto Murante su una semirovesciata insidiosa di Mencarelli. Al 40' i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l'espulsione di Williams conseguente a una seconda ammonizione (apparsa esagerata) e non modificano il risultato il tiro di Bonifazi al 44' e quello di Armagno al 45'.«Abbiamo rispettato gli avversari e ce la siamo giocata al meglio delle nostre possibilità. Conquistare un punto contro la prima in classifica è stato importantissimo, anche alla luce di diverse assenze che oggi avevamo. Il pensiero adesso va alla prossima partita».«Una gara anomala su un campo non ottimale e contro una squadra arcigna. Era importante non perdere e mantenere la testa della classifica: unica nota positiva in una gara monca e quasi irreale nel suo svolgimento».: F.Colapietro, Williams, Coppari, Moiani, Volpi, Vallone, Mencarelli, Pitotti (42' st A.De Santis), Zongo, L.Colapietro, Armagno. A disp. E.De Santis, Farinelli, Movila, Vita, Bartolucci, Scorza, Casali, Barnabei. All. Andrea Capulli: Murante, Quomdastefano, Bonifazi, Guidi (35'st Masci), Antonelli (26'st Iacobelli), Gattarelli, Galletti, Nobili (42' st Lugini), Marcelli, Mevoli, Odiki. A disp. Gentili, Maccia, Spurio, Diamanti, M.De Santis, Bertoldi. All. Antonio Domenici: Fazzitta di Tivoli: espulso 40' st Williams per seconda ammonizione; ammoniti Vallone, Williams, Moiani, Antonelli, Marcelli; angoli: 1-4.Poggio Mirteto 17Alba S.Elia, Virtus Roma 15Ginestra, Castrum Monterotondo, Alma Parioli 13Valle del Peschiera 12Castelnuovo di Farfa 11Eretum e Atletico Sabina 9Spes Poggio Fidoni 8Borgo Quinzio e Mideporte Colle Salario 6III Municipio 5Atletico Canneto 4Tor di Quinto 1