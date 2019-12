RIETI - Nell'undicesima giornata di andata del campionato di Prima categoria l'Atletico Sabina ospita sul campo comunale di Borgonuovo di Tarano il Borgo Quinzio, derby tra due formazioni promosse al termine della scorsa stagione nell'attuale categoria.



Al termine dei novanta minuti di gioco sono i padroni di casa ad imporsi per 1-0 grazie al gol realizzato al 30' della ripresa da Mencarelli mentre gli ospiti hanno chiuso l'incontro in inferiorità numerica per l'espulsione diretta di Maccioni.

LA CRONACA

Parte deciso l'Atletico Sabina che dopo tre minuti crea una buona occasione con Armagno che serve in area Vita la cui conclusione termina alta. Ancora Armagno impegna al 7' Troiani direttamente da calcio d'angolo mentre il Borgo Quinzio replica con un tiro di Fabriani da fuori area che finisce a lato della porta difesa da Colapietro; lo stesso avviene al 25' con un calcio di punizione di Domenici. Al 30' i padroni di casa realizzano il gol che decide la gara: Mencarelli approfitta di una scivolata di Mechelli e batte Troiani che nulla può sul tiro ravvicinato dell'avversario. Al 32' Armagno tenta una rovesciata al volo mentre al 39' ci prova dalla parte opposta Lupi con una deviazione di testa con il pallone bloccato da Colapietro. Al 40' Baginka conclude alto su una punizione calciata da Fioravanti ed al 41' sfiora la traversa Williams confermandosi tra i migliori della propria squadra in ogni zona del campo.

Nel secondo tempo il Borgo Quinzio prova a realizzare almeno il pareggio e ci prova al 1' con un bel tiro di Ciceroni che termina di poco a lato. Al 3' viene annullato per fuorigioco un gol di Vita ed al 21' Pitotti impegna Troiani su assist di Armagno. Il Borgo Quinzio preme nel finale con i tentativi di Owsiany al 29' e Valsecchi al 37' ma rimane in dieci nei minuti conclusivi per l'espulsione di Maccioni. Alla fine qualche discussione sulla gara e su precedenti tra le due squadre.



I COMMENTI

Gabriele Moiani, capitano Atletico Sabina

«Una vittoria molto importante che ci risolleva in un momento non facile. Il merito è di tutta la squadra che ha dato il massimo per cogliere questo risultato».

Massimo Aluffi, tecnico Borgo Quinzio

«Ha vinto la squadra che ha fatto gol. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo provato il tutto per tutto al fine di riagguantare il risultato creando numerose occasioni che purtroppo non sono andate a buon fine. Gli avversari sono stati più cinici ed hanno sfruttato la loro occasione».



IL TABELLINO

Atletico Sabina: F.Colapietro, Williams, A.De Santis, Moiani, Volpi, Pitotti (38' st Transi), Mencarelli, Ojeda, Vita (41' st Scorza), L.Colapietro, Armagno. A disp. E.De Santis, Cossu, Bortolucci, Angeletti. All.Andrea Capulli

Borgo Quinzio: Troiani, Mechelli, Fabriani, Baginka, Fioravanti, Arcieri (26' st Fasano), Owsiany, Ciceroni, Lupi (34' st Maccioni), Domenici (16' st Valsecchi), Massimiani (1' st Gilardi). A disp. Bucciarelli, Tranquilli, Badjie, Conticelli, Visco. Al Massimo Aluffi

Arbitro: Vallocchia di Rieti

Rete: 30' pt Mencarelli

Note: espulso 42' st Maccioni; ammoniti Mencarelli, Mechelli; angoli: 4-2

