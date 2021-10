Poggio Mirteto, debutto a reti bianche contro la Romulea. Domenici: «Giusto così». Foto

Domenica 3 Ottobre 2021, 15:40

RIETI - Pareggio a reti bianche tra Poggio Mirteto e la Romulea che si dividono la posta in palio all’esordio nel giorone B del Campionato di Promozione.

La gara

Termina zero a zero una partita che nel primo tempo vive su sporadici episodi. Alla mezz’ora dopo un’azione insistita Loreti per i padroni di casa calcia in porta ma la conclusione è debole e finisce tra le braccia di Ammassari. Nel capovolgimento di fronte è Leone per gli ospiti che dalla sinistra prova a sorprendere Luciani sul primo palo ma il suo rasoterra finisce sul legno esterno della porta mirtense. Al 40’ proteste da parte dei padroni di casa per una trattenuta in area ai danni di Mirko Luciani che l’arbitro non giudica da rigore e lascia proseguire.

Il secondo tempo si apre con una conclusione di Loreti parata da Ammassari. Al 65’ l’occasione più ghiotta per gli ospiti con Innocenti che dalla sinistra scodella un pallone in area dove, appostato sul secondo palo trova il collo pieno di Ciccioriccio che al volo spedisce alto di poco. Passano 10 minuti ed è Nobili che da posizione centrale, al limite dell’area manda alto sulla traversa della porta ospite. In pieno recupero altro episodio contestato nell’area della Romulea con un inserimento dalla destra di Masci che finisce a terra dopo un contatto con un difensore ospite. L’arbitro non ravvisa però gli estremi per il calcio di rigore tra le vibranti proteste che portano all’ammonizione di Crudi poco prima del triplice fischio finale.

Il tecnico

«Un pareggio giusto, al termine di una partita ben giocata e molto corretta nella quale nessuna delle due squadre ha prevalso sull’altra - afferma il tecnico Antonio Domenici - La Romulea è squadra forte, ben organizzata con ottime individualità e non sarà facile da affrontare per nessuno. Resta il rammarico per un paio di episodi molto dubbi nella loro area che avrebbero meritato una diversa valutazione da parte del direttore di gara. Per il resto faccio i complimenti ai miei ragazzi e ai nostri avversari per la gara disputata in una giornata calda dove la fatica si è fatta sentire. Ora testa a domenica prossima per la prima trasferta».

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V., Loreti, Masci, Fiori (88’ Crudi), Gattarelli, Mamarang, Mevoli (60’ Diamanti), Avenali, Cardella (55’ Marchesani), Nobili, Luciani M. A disp. Santolamazza, Delle Monache, Cicolani, Siboldi, Romagnoli, Di Nunzio. All. Domenici

Asd Alm Romulea: Ammassari, Amorosino, Bayslach, Ciccioriccio, Colantoni (90’ Petrozza), Cortesi, D’Alessandri, Iacobucci, Innocenti (72’ Quaresima), Leone (81’ Rotoloni), Mancini (72’ Quattrucci). A disp. Mogiani, Pensa, Picchi, Pomponi, Potenza, Mari, Lodi. All. De Luca

Arbitro: Ashkar Hamza di Ciampino

Note: ammoniti: Nobili, Crudi (PM); Colantoni (R); angoli 4-3; spettatori 200 circa