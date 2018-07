di Renato Leti

RIETI – C’è un’atmosfera nuova e tanta voglia di far bene nell’ambiente della nuova SS Passo Corese tornata in Promozione e proprio in questi giorni la dirigenza della società bianconera sta ultimando la composizione della rosa-giocatori da mettere a disposizione del tecnico Fabrizio Benigni. E’ stato confermato, in buona parte, il gruppo preesistente che ha vinto il campionato di Prima categoria e sono arrivati giocatori importanti che completano un organico di sicuro affidamento per ambire a risultati importanti e significativi.



Il portiere titolare sarà Simone Santarelli (’88) che lo scorso anno ha giocato con la Spes Poggio Fidoni e può vantare precedenti di tutto rispetto maturati con le maglie di Lazio, Foggia e Gallipoli; altro portiere è Ion Pegza (’97), ex Fiano Romano e La Sabina. Per il reparto offensivo è arrivato Gino Ushe (’93) proveniente dalla Vigor Perconti ed autore di oltre quaranta reti nelle ultime due stagioni in Promozione; Alessio De La Vallèe (’95) proveniente dal Nomentum ed ex La Sabina e Real Monterotondo Scalo; a centrocampo Leonardo Scandalliato (’99) dalla Castelnuovese ed il laterale Giacomo Spurio (’98) ex Selci e La Sabina.



«Siamo contenti di aver allestito un gruppo che potrà centrare obiettivi importanti – dice il dirigente Simone Fratini – costituito da buoni elementi che erano con noi già lo scorso anno e dai nuovi che portano esperienza e stimoli ulteriori. C’è grande entusiasmo da parte di tutti nel voler disputare nuovamente un campionato regionale e vogliamo dimostrare che Passo Corese merita ampiamente la Promozione».



Per la prossima stagione si tornerà a giocare al campo Amerigo Di Tommaso; la preparazione inizierà lunedì 6 agosto.

