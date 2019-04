MARCONE 6.5

MATTIA 6.5

GIGLI 6.5

DE VITO 7

BRUMAT 6.5

CARPANI 6.5

PALMA 6

MARCHI 7

GAROFALO 6.5

GRILLO 6

ZANCHI 6.5

DELLI CARRI 6.5

MAISTRO 6.5

TOMMASONE 6

GONDO 6

CERNIGOI 7.5

CAPUANO 8

RIETI - Il Rieti conquista la salvezza. Diamo i voti ai protagonisti del match contro il Bisceglie, vinto 1-0 dagli amarantocelesti. Man of the match, neanche a dirlo, Iacopo Cernigoi, che sigla il gol più importante della stagione. Bene la linea difensiva sugli assalti finali dei padroni di casa, prestazione maiuscola da parte del collettivo.Non deve compiere interventi degni di nota. Neutralizza un paio di conclusioni centrali, poi è bravissimo, nel finale, in uscita. Da sicurezza e tranquillità a tutta la squadra.Ottima prestazione di tutta la linea difensiva del Rieti. Chiude tutto dalle sue parti, nel finale da anche il via ad una ripartenza del Rieti.Altra ottima prestazione del capitano amarantoceleste. Chiude con ordine, bravo in anticipo, uno dei migliori nella seconda parte di stagione.Anche per lui ottima prestazione. Inizia nei tre di difesa, poi dirottato a sinistra. Mezzo voto in più rispetto agli altri perché è proprio dal suo sinistro che nasce l'occasione che porta al gol partita.Partita solida dell'esterno destro. Si concede meno sgroppate in avanti, nella ripresa, dalle sue parti, agisce Starita, ma lo controlla alla grande.Giocatore solido. Ottima prestazione in fase di interdizione, una diga a centrocampo insieme a Marchi. Da equilibrio a tutta la squadra.Nel finale c'è da stringere i denti e lui non si tira indietro.Nonostante non sia al meglio, gioca la sua solita partita. Sempre puntuale a chiudere le trame avversarie, ha gamba anche per accompagnare in fase di attacco. Nel finale prova a chiudere i conti con una conclusione debole. Imprescindibile.Schierato, un po a sorpresa, nell'undici titolare. Risponde con una partita solida, senza strafare, alla fine, stremato, viene sostituito.Entra e continua il lavoro di Garofalo alla perfezione. Ordinato e preciso in fase di contenimentoNelle ultime settimane rendimento in leggero calo per l'esterno sinistro, che però torna titolare largo a sinistra e gioca una partita diligente con buone chiusure difensiveEntra nella ripresa e sul gol c'è il suo zampino: allunga la traiettoria all'altezza del secondo palo, con Cernigoi che spinge in rete. Grande stagione del difensore di scuola Juventus.Ha una grande occasione in avvio, ma il suo diagonale mancino si perde fuori di poco. Buona prestazione del numero dieci, anche lui non al meglio.Mezzo voto in meno perché nel finale spreca una occasione clamorosa in contropiede. Appena entrato sfiora l'eurogol con una conclusione da centrocampo.Anche per lui prestazioni in leggero calo nell'ultimo periodo. Come al solito però non si tira mai indietro. Da una sua spizzata di testa nasce la chance per Maistro in avvioMan of the match. Tre gol in campionato. Dopo quello pesantissimo a Pagani, arriva anche la zuccata salvezza a Bisceglie. Difficile sognare di meglio.Questa salvezza ha il suo marchio indelebile. Azzecca tutti i cambi, visto che il gol nasce proprio sull'asse di due giocatori appena entrati in campo. Questo Rieti, come detto, ha i suoi connotati. Il miracolo, con due giornate di anticipo, è compiuto e meritato. Questa squadra, anche sul campo del Bisceglie, ha confermato equilibrio tattico, grinta e idee chiare. Chapeau.