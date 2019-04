UNDER 19 REGIONALE B (GIRONE B)

Gli altri risultati:

La classifica:

UNDER 19 PROVINCIALE

La classifica:

RIETI – Cala il sipario sulla ventiseiesima giornata del campionato Under 19 regionale B (girone B) e sul ventiduesimo turno dell’Under 19 provinciale reatino. Altri tre punti per la capolista Cantalice, bene anche Equicola e Spes Poggio Fidoni.Nello scontro diretto in casa della Castelnuovese, l’Alba Sant’Elia non va oltre il 2-2. Per i reatini, che rimangono ultimi a 15 punti insieme al Football Riano, reti di Mostarda e Blasetti. Danilo Renzi, allenatore Alba: «Valutando le occasioni create, da questa partita avremmo dovuto guadagnare qualcosa di più. Un punto sicuramente importante, ottenuto in una gara nella quale siamo andati sotto per due volte. Voglio complimentarmi soprattutto con i ragazzi che sono subentrati dalla panchina con il giusto atteggiamento. È ancora presto per guardare la classifica. Concentriamoci sul prossimo impegno contro la Lupa Frascati».Dopo la sosta della prossima settimana e le successive vacanze pasquali, le squadre del campionato torneranno in campo nel weekend del 27-28 aprile.Real Tuscolano – Polisportiva De Rossi 3-2; Eretum Monterotondo – Atletico Torrenova 3-1; Fiano Romano – Football Riano 5-0; Grifone Gialloverde – Tor Sapienza 0-2; Lupa Frascati – Licenza 7-0. Turno di riposo osservato da Libertas Centocelle e Guidonia.Tor Sapienza 52; Polisportiva De Rossi 43; Atletico Torrenova 41; Libertas Centocelle 40; Fiano Romano 37; Eretum Monterotondo 34; Real Tuscolano 32; Grifone Gialloverde 30; Licenza, Guidonia 27; Lupa Frascati 26; Castelnuovese 17; Football Riano, Alba Sant’Elia 15. Valle del Tevere e Città di Palombara ritiratesi e retrocesse automaticamente nei provinciali.Mantiene la vetta il Cantalice, vincitore 4-3 nella sfida al vertice contro gli ospiti del Real Monterotondo Scalo. Decisivi i gol di Tiengo, Yusupha, Agostini e Bonifazi.Successo per la Spes Poggio Fidoni, corsara 5-2 in casa del Poggio Nativo. Per gli ospiti, oltre alle doppiette di Isidori e Di Loreto, rete di Fanny. Paolo Patacchiola, tecnico Spes: «Abbiamo giocato un’ottima partita. Dopo aver concluso il primo tempo sull’1-1, nella seconda frazione abbiamo dominato. Peccato per alcune occasioni sprecate, senza le quali avremmo potuto realizzare pure qualche gol in più». Commenta il match anche Alexandro Zossolo, mister Poggio Nativo: «Una gara approcciata male. Sicuramente siamo stati poco concentrati, ma qualche assenza, un po’ di sfortuna e soprattutto l’immediata espulsione di un mio giocatore hanno contribuito al risultato negativo. Un plauso comunque ai ragazzi che, nonostante l’inferiorità numerica, non si sono disuniti».Tra le mura amiche, l’Equicola supera 2-1 un Passo Corese a cui non basta Ugolini. Determinanti le reti di Xherai e Divona. Nazareno Barbonetti, allenatore Equicola: «Abbiamo disputato una bella prestazione contro un buon avversario. Gara vibrante ed equilibrata per 80 minuti. Complimenti alla squadra». Parla anche Manolo Scardocci, tecnico Passo Corese: «Una partita molto strana. Abbiamo creato molte occasioni da gol, ma purtroppo siamo stati puniti dai loro due unici tiri in porta. Spesso questa è la dura legge del calcio».Nel corso del match di Montelibretti contro la Brictense, il Selci, sotto 1-0, decide di ritirarsi dalla gara al termine del primo tempo. Il motivo – a detta del direttore sportivo sabino Tiziano Fioravanti – è da ricondurre alla presenza di pochi giocatori per poter continuare ad affrontare la sfida. Pertanto, i romani vincono a tavolino 3-0.Turno di riposo osservato da Maglianese, Quattro Strade e Poggio Mirteto, il quale, mercoledì pomeriggio, ha battuto 3-1 l’Equicola nel posticipo della ventunesima giornata.Come per la categoria regionale, anche le squadre del campionato provinciale torneranno a giocare nel weekend del 27-28 aprile, anche se prima sono programmati alcuni recuperi.Cantalice 40; Real Monterotondo Scalo 36; Poggio Mirteto 29; Passo Corese 27; Quattro Strade 26; Brictense 23; Poggio Nativo 22; Equicola 13; Selci 12; Spes Poggio Fidoni 9; Maglianese 8. Si sono ritirate Amatrice e Salto Cicolano.