TABELLINO U17

Pisa

Rieti

Arbitro:

Reti

ALTRI RISULTATI, XIX GIORNATA U17

CLASSIFICA U17

TABELLINO U15

Pisa

Rieti

Arbitro

Reti

ALTRI RISULTATI, XIX GIORNATA U15

CLASSIFICA U15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sfuma a Pisa il sogno playoff dell’Under 17 del Rieti che nella diciannovesima giornata di campionato è stata sconfitta 2 a 0. Trasferta toscana amara anche per l’Under 15 i Legapro reatina che con i pari età nerazzurri ha rimediato un netto 3 a 0.Per gli Allievi allenati da Mirko Paglierini la rincorsa alle fasi finali del torneo si interrompe all’ombra della Torre pendente al termine di una gara giocata male dai reatini che adesso fermi a 21 punti con solo due partite da giocare vedono la zona playoff oramai matematicamente inarrivabile con la Viterbese, prossima avversaria degli amarantocelesti a 7 lunghezze di distacco.La partita in Toscana viene decisa da un gol per tempo di Fagni nella prima frazione e Sibilio nel secondo tempo in una gara in cui i reatini sono apparsi molli: «Sembrava che fossero loro a dover fare la gara per centrare la qualificazione ai playoff – commenta il tecnico amarantoceleste Paglierini – Purtroppo dopo una serie di prestazioni molto buone anche dal punto di vista della concentrazione e dell’attenzione ieri siamo scesi in campo senza troppa cattiveria agonistica. È un peccato ma prendiamo di buono quello che abbiamo creato finora».Più o meno stessa sorte è toccata ai Giovanissimi allenati da Leonardo Desantis anche se per loro il pronostico della vigilia li vedeva nettamente sfavoriti in una gara in casa della terza forza del campionato.I reatini sono stati sconfitti 3 a 0 al termine di una gara in salita dopo il gol al sesto minuto di gioco di Stigliano per i padroni di casa. Gli amarantocelesti hanno però retto bene per tutta la prima frazione senza lasciarsi travolgere ed è stato sempre Stigliano, sempre al 6’ questa volta della ripresa, a chidere in partica la gara con la sua doppietta personale lasciando spazio al 25’ alla rete di Balducci che ha fissato il punteggio sul 3 a 0 finale.«Anche questa volta abbiamo provato a giocare e in alcuni momenti ci siamo anche riusciti – dichiara l’allenatore amarantoceleste Desantis – i soliti errori individuali e l’evidente divario anche fisico tra le due squadra però ha fatto la differenza. La nota positiva è che rispetto altre sconfitte, come a Carrara, non simo stati sfilacciati e inconcludenti».: Silvestri, Fischer, Nigi, Tammaro, Pierucci, Rossi, Pinna, Borriello, Gargini, Cannas, Fagni. All. Paffi A disp. Barsotti, Tescione, macchi, Vannozzi, Tramacere, petrini, Meta, Dalle, Luche, Sibilio.: Conti, Aceti, Bonifazi, Falilo, Mosella, nallo, vangone, Esposito, Andreoni, Bernardini, Bonis All. Pagliarini A disp. Verderame, Cotumaccio, Caforio, Celesti, Inel, Cammarota, Capaccio, Pastore, Mostarda.Di Girolamo di Lucca (Luti e Molesti di Livorno): 40’ Fagni, 65’ SibilioArzachena-Pistoiese 1-2Olbia-Arezzo 1-2Siena-Pontedera 1-3Viterbese-Lucchese 0-0riposa CarraresePontedera 37Siena 32Arezzo e Pistoiese 29Viterbese 28Carrarese 23Rieti 21Lucchese 20Olbia 17Pisa 16Arzachena 7: Di Pietro, Pantani, Ceccanti, Del Pecchia, Lelli, Provinzano, Matteoli, Signorini, Stigliano, Volpi, Benedini All. Lisuzzo A disp. Colucci, Lioci, Nannetti, Innocenti, Kazazi, Montagnani, Passoni, Giorgi, Balducci ALLENATORE Lisuzzo: Paris, Mostarda, Spera, Pirozzi, Duina, Ilarità, D’Avanzo, Fiore, Paris, Nunzi, De Angelis All. Desantis A disp. Conti, Boncompagni, Di Marco, Grilli, Andreoni: Baschieri di Lucca: Stigliano 6'pt e 6'st, Balducci 25'stArzachena-Pistoiese 0-7Olbia-Arezzo 1-2Siena-Pontedera 2-3Viterbese-Lucchese 4-1riposa CarraresePontedera 41Viterbese 40Pisa e Pistoiese 33Siena 31Arezzo 28Carrarese 19Olbia 12Lucchese e Rieti 11Arzachena 3