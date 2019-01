UNDER 17

UNDER 15

ALTRE GARE, X GIORNATA U17 e U15

CLASSIFICA U17

CLASSIFICA U15

RIETI - Passata l’euforia per la prima doppia vittoria delle giovanili di serie C del Rieti, l’esame di maturità è contro il Città di Pontedera capolista sia nel campionato Under 17 che in quello Under 15.Dopo i bei successi casalinghi contro i pari età dell’Arezzo domenica scorsa al Gudini, una doppia vittoria in contemporanea che non si era mai verificata fino a quel momento, gli Allievi e i Giovanissimi di Lega Pro questo pomeriggio dovranno affrontare le due formazioni toscane che domina le rispettive classifiche: alle 15 scenderà in campo l’Under 15 di Leonardo Desantis e alle 17 l’Under 17 di Mirko Pagliarini.Per gli Allievi di Pagliarini sulla carta l’impegno sarebbe anche più difficile di quello dei Giovanissimi di Desantis, considerato che l’Under 17 del Pontedera comanda il girone C con 26 punti, con 6 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica Siena, in virtù di un ruolino di marcia che ha visto i toscani su 11 gare vincere 8 volte pareggiare 2 e perdere una, ma è proprio a quella sconfitta che in casa Rieti si guarda con un pizzico di orgoglio visto che maturò il 16 settembre scorso al Gudini con un sonoro 6 a 1.«Le sensazioni sono positive - commenta il tecnico amarantoceleste dell’Under 17 Pagliarini - Anche questa settimana i ragazzi hanno lavorato bene grazie anche all’entusiasmo della vittoria. Abbiamo molti infortunati ma comunque devo dire che tutti si allenano bene e sanno quello che devono fare se chiamati in causa, sarà una partita difficile ma noi speriamo di bissare la vittoria dell’andata che ad oggi è l’unica loro sconfitta».Per l’Under 15 la situazione è leggermente diversa non fosse altro che all’andata invece i reatini, allora allenati da Marco Ciarimboli, furono sconfitti in casa per 7 a 1 da una squadra che oggi comanda il girone C con 25 punti frutto di 8 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.«Sarà sicuramente una partita difficile - dichiara invece il tecnico dei Giovanissimi Desantis - affrontiamo la prima della classe ma ci andiamo con la consapevolezza di poter fare bene. La vittoria di domenica scorsa ha dato morale e ha dimostrato che possiamo fare bene con tutti. Sono certo che faremo una bella prestazione e soprattutto che tra noi e loro non c’è una differenza tale da giustificare il risultato dell’andata».Arzachena-PisaCarrarese-ViterbesePistoiese-LuccheseSiena-Olbiariposa ArezzoPontedera 26Pistoiese 21Siena 20Viterbese 18Carrarese 15Arezzo 14Rieti 12Olbia 11Lucchese 10Pisa 9Arzachena 6Pontedera 25Viterbese 24Pisa 23Siena 21Pistoiese 19Arezzo e Carrarese 15Rieti 10Lucchese e Olbia 7Arzachena 3