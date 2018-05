di Christian Diociaiuti

RIETI - Si chiude con una amichevole deluxe la stagione del Rieti neopromosso in C. Allo Stirpe la sfida a casa del Frosinone di Longo, impegnato nei playoff di B (attende in semifinale la vincente tra Bari e Cittadella). Gara (remake del test che si era giocato a inizio stagione) a porte chiuse per tenere la squadra gialloblù serena dopo la nefasta serata con il Foggia, che finisce per i ciociari 6-1 (2 reti di Ciano, Matarese, Citro, Volpe, Frara per i ciociari, autogol di Russo per ip Rieti).



BUON RIETI, AHI CUFFA

Un Rieti non totalmente titolare quello che scende in campo allo Stirpe, ma attacco con Sivilla e Marcheggiani sostenuti da Minincleri. Un ottimo Rieti gioca un bel primo tempo contro i ciociari, (che chiudono il primo tempo 2-0, 2 Ciano) ma registra anche l'infortunio di Cuffa (sospetto stiramento, avrà tutta l'estate per recuperare). Prima della girandola dei cambi per dare spazio a tutti e a tutte le soluzioni, soprattutto ciociare, si è rinnovata la sfida tra i fratelli Matteo e Federico Dionisi. In campo non sono scesi Tiraferri, Giunta e Carrafiello per problemi fisici. Sono già ripartiti verso casa Foscarini, Scotto e Graziano. La rete per il Rieti è arrivata da un pasticcio tra Russo e Zappino. Da domani il rompete le righe e l'attesa per gli sviluppi societari oltre che per l'adeguamento dello stadio.



IL TABELLINO

FROSINONE I TEMPO : Vigorito (dal 30′ pt Bardi), Crivello, Soddimo, M. Ciofani, Paganini, F. Dionisi, Brighenti, Terranova, Ciano, Chibsah, Kone. A disposizione: Zappino, Palombo M., Bardi, Russo, Gori M., Besea, Frara, Maiello, Beghetto, Volpe, Matarese, Citro, Sammarco, Errico, Krajnc, Verde, Gori A.

FROSINONE II TEMPO : Bardi (dal 15′ st Zappino), Verde, Russo, Krajnc, Beghetto, Frara, Maiello (29′ st Volpe), Gori, Matarese, Sammarco, Citro. Allenatore: Longo.

RIETI : Scaramuzzino, Biondi, Scardala, Tirelli, Sivilla, Luciani, Minincleri, M. Dionisi, Marcheggiani, Dalmazzi, Cuffa. A disposizione: Prudente, Ispas, Proto, Cericola, De Fazio, Bussone, Mostarda, Kpama, Scevola. Allenatore: Parlato.

Arbitro : Daniele Martinelli di Roma; assistenti Michele Grossi di Frosinone e Pasquale Capaldo di Napoli.

Marcatori : 34′ e 42′ pt Ciano, 8′ st Citro 12′ st Matarese, 22′ st Russo (autogol), 26′ st Frara, 34′ st Volpe.

Note : angoli: 4-3 per il Frosinone.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:45



