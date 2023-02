Coppa Lazio, Casperia pareggia in casa contro Soratte: 2-2. Tabellino e commenti

RIETI – Nel terzo turno della Coppa Regionale Lazio di Prima categoria (girone F) al campo “Anselmo Belloni” di Montasola si conclude sul pareggio per 2-2 l’incontro tra il Casperia ed il Soratte. Una gara avvincente in cui le due squadre non si risparmiamo per tutti i novanta minuti di gioco mostrando agonismo e costante combattività.

Il primo tempo

La prima occasione offensiva per i padroni di casa è condotta da Bartoli che dal vertice sinistro dell’area lascia partire un tiro angolato parato a terra da Fallini mentre dalla parte opposta al 12’ replica Italiano con un calcio di punizione che termina di poco a lato. Al 15’ è Armagno ad impegnare il portiere avversario e tre minuti dopo parte in velocità Alessandrini la cui conclusione è deviata in angolo: sul susseguente tiro dalla bandierina tenta la deviazione di testa Gasperini ma il pallone finisce alto. Al 30’ il Casperia passa in vantaggio con un passaggio d’oro di Utuh per Bonifazi che a centro area raccoglie l’assist del compagno e batte Fallini con una girata da applausi. La gioia dura quattro minuti ed al 34’ c’è il pareggio del Soratte con un calcio di rigore realizzato da Montefoschi. Preme la formazione ospite nei minuti finali del primo tempo con azioni corali Alessandrini-Gasperini-Italiano bloccate dai difensori avversari.

Il secondo tempo

La ripresa inizia male per il Casperia che al 5’ subisce il secondo gol, ancora ad opera di Montefoschi servito in azione di contropiede da D’Ippolito. Mister Capulli inserisce i giovani a disposizione ed al 7’ un lancio perfetto di Leti raggiunge Utuh in area ma il pallone termina sul fondo. Al 21’ scambio in velocità tra Italiano per Giovannelli che in diagonale appoggia a Caprioli che conclude a lato. Al 30’ pareggia il Casperia su rigore: ancora Leti serve Utuh che in area viene atterrato da Delle Monache e dal dischetto Armagno realizza il gol del definitivo 2-2. Finale con doppia espulsione: Fallini e Armagno si beccano la seconda ammonizione e raggiungono anzitempo gli spogliatoi.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia

«Un pareggio giusto che a noi serve soprattutto per fare esperienza e permettere a tanti nostri ragazzi di farsi le ossa in questa categoria. Non a caso oggi i giovani Leti, Colletti, Bartoli, Pezza ed altri hanno mostrato di essere pronti ogni volta che vengono chiamati a scendere in campo».

Andrea Miscia , capitano Soratte

«Il pareggio ci può stare anche se da parte nostra c’è un po' di rammarico: siamo stati poco brillanti e l’approccio alla gara non è stato dei migliori: ci servirà da lezione per il futuro».

Il tabellino

Casperia: Giannini, Pezza, Ubah, Flamini, Bonifazi, De Angelis (22’st Colletti), Bartoli (1’st Leti), Magnerini, Armagno, Ricci, Utuh. A disp. Lugini, Sellitri, Gentili. All. Andrea Capulli

Soratte: Fallini, Miscia, D’Ippolito, Segoni, Gasperini, Delle Monache, Morico, Caprioli, Alessandrini (6’st Angeletti), Italiano, Montefoschi (20’st Giovannelli). A disp. D’Egidio, Tonanzi. All. Antonio Vecchiotti

Arbitro: Filipponi di Tivoli

Marcatori: 30’pt Bonifazi, 34’pt rig. Montefoschi, 5’st Montefoschi, 30’st rig. Armagno

Note: espulsi 34’st per doppia ammonizione Fallini e Armagno; ammoniti Bonifazi, ASrmagno, Morico, Delle Monache, Fallini. Angoli 7-4