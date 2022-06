Football Rieti 1936 FD18 e Polisportiva Cantalice insieme per potenziare le attività giovanili

RIETI - Il Football Rieti 1936 FD 18 e la Polisportiva Cantalice comunicano di aver sancito un accordo di collaborazione che sarà attivo dalla prossima stagione sportiva 2022/23 e per le stagioni a venire.

Le due società, la prima impegnata nelle attività di scuola calcio e la seconda nelle varie categorie del settore giovanile, hanno infatti deciso di unire le proprie peculiarità con l’obiettivo di mettere a disposizione dei giovani calciatori del territorio reatino un contesto sportivo in grado di accompagnarli nel percorso di crescita sportiva dai “Piccoli amici” all’Under 19 fino alla possibilità di militare in prima squadra.

«Il Football Rieti 1936 FD 18 è una società che ormai da anni lavora con il massimo scrupolo tecnico ed educativo nell’ambito delle attività della scuola calcio. E’ da tempo accreditata come Ternana Academy e mette a disposizione dei ragazzi, che si avvicinano al calcio, tecnici qualificati ed in continuo aggiornamento. Grazie alla pluriennale collaborazione con il Centro Sportivo “M. Gudini”, il Football Rieti 1936 FD 18 svolge le proprie attività sportive in una struttura moderna ed altamente attrezzata».

«La Polisportiva Cantalice vanta un’importantissima tradizione nel calcio giovanile. Da anni è un riferimento per l’intero territorio provinciale e ha ormai da tempo acquisito il diritto alla partecipazione ai campionati regionali in tutte le categorie del settore giovanile. Dallo scorso anno ha messo a disposizione dei propri tesserati un nuovo impianto dedicato al calcio presso il centro sportivo “La Foresta Green Park”».

«Questo accordo tra le due società creerà una vera e propria “filiera” in grado di dare continuità al prezioso lavoro di formazione tecnica e sportiva che si svolge durante gli anni della scuola calcio e che offrirà ai giovani calciatori in uscita dal Football Rieti 1936 FD 18 l’opportunità di proseguire il proprio percorso calcistico partecipando con i colori della Polisportiva Cantalice ai campionati regionali delle varie categorie del settore giovanile».