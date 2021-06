Summer Cup al Valletonda, Poggio Mirteto-Selci in campo per il titolo. Foto

Mercoledì 30 Giugno 2021, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 13:21

RIETI - Sarà Poggio Mirteto – Selci l’atto finale della Summer Cup 2021, torneo di calcio a 8 che si disputa nell’impianto di Valletonda a Poggio Mirteto. Stasera il match che aggiudicherà il trofeo.

Le semifinali

Ieri in serata sono andate in scena le due semifinali, con Selci che ha battuto il Real Gavignano Ponzano solo dopo i calci di rigore, in virtù del pareggio maturato nei tempi regolamentari con doppietta di Passerotti per Selci e gol di Bernabei e Nocelli per Gavignano (9 – 8 dcr). I padroni di casa del Poggio Mirteto hanno invece battuto per 4 – 1 il Castrum Donadei con le reti di Luciani, Paoloni, Loreti e Nobili che vanificano il gol di D’Annibale.

Il programma di stasera

La finalissima tra Poggio Mirteto e Selci si disputerà stasera (fischio d’inizio alle 20.30). Al termine della gara ci saranno le premiazioni finali e uno stand gastronomico. Saranno presenti i presidenti delle otto squadre coinvolte in questo torneo (Poggio MIrteto, Real Gavignano Ponzano, Cantalupo, Forano, Selci, Castrum Donadei, Casperia e Poggio Catino). I fondi avanzati dalle iscrizioni saranno devoluti in beneficienza.