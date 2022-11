Chiuso un tratto di strada per caduta massi nella zona di Sant'Elia

RIETI - Nelle prime ore del mattino di oggi la Polizia Locale del Comune di Rieti, insieme ai Vigili del fuoco e agli addetti della reperibilità del Comune, sono intervenuti nella frazione di Sant'Elia, dove si era verificato un distacco di massi. La Polizia Locale ha emesso apposita ordinanza di chiusura di Via Fonte Villa, nel tratto compreso dall’incrocio con Via Vena fino all’incrocio con Via Colle Paradiso, che dunque sarà oggetto di controlli da parte delle forze dell'ordine nei prossimi giorni. È stato stabilito il transito alternativo sulla strada principale Via Catrico. Da lunedì sarà effettuata una valutazione tecnico-geologica per stabilire gli interventi necessari.