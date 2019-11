RIETI - Anche allo "Scopigno" è stata disattivata la fornitura di energia elettrica, nonostante la rateizzazione delle bollette pregresse chiesta ed ottenuta nella giornata di ieri, mercoledì 13 novembre, ed il pagamento di mille euro del primo bollettino. "Erano già venuti stamattina - racconta Salvatore Soviero, che nell'organigramma futuro del Rieti dovrebbe ricoprire il ruolo di club manager - ma quando gli abbiamo fatto vedere l'avvenuto pagamento ed il fax inviato al gestore, se ne sono andati. Ora sono tornati ed hanno staccato, ma ci è stato detto che alla base di questo disguido c'è un malinteso: entro stasera ci riallacciano il contatore". Al momento, però, allo stadio non c'è luce e se il blackout temporaneo non dovesse essere ripristinato, Rieti-Reggina di domenica tornerebbe in forte dubbio. © RIPRODUZIONE RISERVATA