La reatina Federica Fiorentini dalla Npc Women approda in A2 all’Alpo Basket ‘99 di Verona

Dalla serie B di Rieti alla A2 di Verona, il grande salto della reatina Federica Fiorentini.

Giocherà in Serie A2 femminile la prossima stagione la reatina Federica Fiorentini (nella foto). La classe 2003 che a Rieti ha giocato come play - guardia vestirà la maglia dell’Alpo Basket ‘99, società veronese che milita nel girone nord di A2.

L'annuncio

Ad annunciare il trasferimento dalle sponde del Velino a quelle dell'Adige è la Npc Rieti, squadra dove Federica ha fatto tutta la trafila a partire dal minibasket, vincendo il campionato Regionale Under 18 nella stagione 2017/18 da sotto-età per poi passare alla Serie C nel 2019/20 sempre alla corte di Paolo Matteucci, l'allenatore che ha accompagnato il suo bel percorso di crescita. Negli ultimi due anni ha avuto la possibilità di affermarsi e appunto crescere in un campionato di livello ancora superiore come la Serie B sempre con Matteucci con la Npc Women e ora si appresta a fare un ulteriore salto spiccando il volo in A2 nella prossima stagione con la società scaligera a poco meno di un mese dall'inizio dell'attività agonistica.