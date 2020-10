Azione Studentesca Rieti: «Le partite Iva pretendono rispetto»

RIETI - Questo pomeriggio, nel pressi del ponte romano, i militanti di Azione Studentesca Rieti hanno effettuato un'azione dimostrativa esponendo uno striscione su cui era scritto "Rispetto per le partite Iva".

«Con questo gesto abbiamo voluto rimarcare la nostra vicinanza verso tutte quelle partite Iva oggi messe in ginocchio dal governo ancor prima che dal virus», dichiarano in nota.

«Chi lavora non vuole l'elemosina di stato, ma portare avanti la sua attività senza essere penalizzato, o ancor peggio criminalizzato ingiustamente come accaduto in questi ultimi mesi nel nostro Paese» dice Pietro Scasciafratte, responsabile provinciale del movimento.

«Le soluzioni più auspicabili sarebbero potenziare la sanità, incentivare l'accesso al lavoro agile, e proteggere le persone fragili, non possiamo accettare un nuovo lockdown mascherato con altri nomi» concludono.

