RIETI - Atto vandalico la scorsa notte nel parco di via Lama a Quattro Strade: estirpata una piantina posta a dimora due mesi fa in memoria di uan giovane vittima di un incidente. Lo denuncia l'assessore comunale Claudio Valentini iun un post su facebook.



Il post

«Nel parco di via Lama, l'8 marzo fu posta a dimora un piccola piantina in memoria di una giovane vita spezzata da un tragico incidente. Questa notte purtroppo è stata estirpata, un vile atto di vandalismo che merita il biasimo e lo sdegno dell'intera comunità. Ne pianteremo un'altra non è questo il problema, ma sconcerta il decadimento valoriale della nostra società». © RIPRODUZIONE RISERVATA