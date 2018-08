RIETI - Contigliano, dal 3 al 7 agosto torna l'Assalto al Castello: l'immancabile appuntamento che ormai dal 1984 anima il borgo medievale di Contigliano. La manifestazione rievoca un tragico evento: nell'agosto del 1501, Vitellozzo Vitelli, condottiero alle dipendenze di Cesare Borgia, dopo essere stato per diversi giorni accampato sotto le mura del paese, al rifiuto della popolazione locale di somministrare vettovaglie ai soldati, assalì il castello. L'attacco dei soldati è rappresentato dal tradizionale Palio dell'Ariete, gara competitiva per rioni che si svolge proprio durante la serata conclusiva, il 7 agosto per l'appunto. Il programma dell'intera manifestazione, curato da “Teatro Alchemico”, sarà comunque fitto di appuntamenti già dalla prima serata: si aprirà infatti con la sfilata di un corteo di trampolieri, arcieri, musici, giocolieri, danzatrici e falconieri. Seguiranno spettacoli e rappresentazioni itineranti che faranno da cornice per tutta la durata dell' Assalto al Castello. Immancabili le caratteristiche taverne in cui si potranno gustare prelibate pietanze medievali.





