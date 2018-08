RIETI - Come ogni anno, la manifestazione denominata “Assalto al Castello” si è svolta a Contigliano con un adeguato piano di sicurezza organizzato dal comando compagnia di Rieti. Gli uomini della locale stazione, sotto la direzione comandante, lgt. Amedeo Vallese, hanno garantito un’ottima cornice di sicurezza durante tutti i giorni della manifestazione, essendo impegnati nel garantire l’ordine e sicurezza pubblica, in un’area visitata da molti turisti, curiosi e persone giunte da più parti della provincia.



Nello specifico sono stati impiegati 29 militari, 7 mezzi ed i controlli sono stati svolti anche grazie alla preziosa collaborazione del nucleo cinofili di Santa Maria Galeria (Roma), che ha partecipato con diverse unità cinofile. Nel corso dei servizi, attuati per le vie del centro storico, gli operanti hanno identificato persone e controllato autoveicoli e proceduto a numerose perquisizioni personali. Nella rete dei controlli sono finiti anche 2 persone che sono state segnalate all’autorità amministrativa per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.



Non è stata trascurata anche la questione sicurezza stradale, tanto che le varie pattuglie hanno controllato le diverse vie di accesso al paese garantendo, con mirati controlli e verifiche, che la manifestazione si potesse svolgere senza turbativa alcuna.





Sabato 11 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53



