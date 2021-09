Rieti, evade dai domiciliari: arrestato dalla polizia

Giovedì 30 Settembre 2021, 15:11

RIETI - Gli Agenti della Sezione della Polizia Stradale di Rieti hanno arrestato un uomo residente in un Comune della provincia reatina resosi responsabile del reato di evasione.

E’ stata una Mercedes di colore grigio, ferma con tutte le portiere aperte di fronte ad un istituto di credito sulla Salaria a destare i sospetti degli Agenti della Polizia di Stato.

A bordo della vettura, tre persone, un uomo e due donne di giovane età, che gli Agenti hanno immediatamente bloccato e sottoposto ad un accurato controllo.

Gli accertamenti hanno permesso agli Agenti della Polizia Stradale di appurare che, mentre una delle due donne risultava avere numerosi precedenti di polizia, l’uomo, risultava essere sottoposto al regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Poggio Bustone, così come disposto da una ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura Generale di Pistoia.

Gli Agenti della Polizia di Stato, dopo aver accertato che l’uomo non era in possesso né di documenti né di permessi che autorizzassero la sua presenza nel luogo del controllo, lo hanno tratto in arresto e lo hanno messo a disposizione della competente Autorità Giudiziaria davanti alla quale dovrà rispondere del reato di evasione.

L’uomo è stato quindi riaccompagnato presso la propria abitazione dove dovrà permanere per scontare una pena complessiva di più di 4 anni, comminatigli per aver commesso numerosi reati contro la persona, contro il patrimonio e per la violazione degli obblighi relativi alla sorveglianza speciale di P.S.