RIETI - Allerta meteo anche nel Reatino per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sui settori orientali e meridionali della Regione, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Quota neve in calo (500-700 m) nelle zone interne, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati.



Il Centro Funzionale Regionale ha valutato per il giorno 31 marzo sulle Zone di Allerta gialla della Regione - Appennino di Rieti, valle Aniene, Bacini Costieri Sud e del Liri. © RIPRODUZIONE RISERVATA