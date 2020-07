Rieti, Alessandro Colli di Poggio Mirteto è il nuovo presidente del Rotary Club Sabina Tevere

RIETI - E’ Alessandro Colli di Poggio Mirteto (nella foto a sinistra) il nuovo presidente del Rotary Club Sabina Tevere. Succede a Luca Deriu (a destra nella foto), il quale sarà ora il vicepresidente del Club. La cerimonia col passaggio delle consegne e l’investitura col Collare indossato dal neo presidente, domenica sera a Magliano Sabina, sede del Rotary Club Sabina Tevere.

Il programma e la storia

Nato nel 1973, con sede a Magliano Sabina, il Rotary Club Sabina Tevere ha una competenza territoriale all’intera Bassa Sabina, è un Club di antiche e consolidate tradizioni, che ha conosciuto alterne vicende ma che è riuscito a sopravvivere alla crisi generalizzata dell’associazionismo e ad essere l’unico Club dell’area ad aver comunque realizzato con regolarità iniziative locali di rilievo.

Il programma di questa nuova Presidenza è quello di migliorare e tutelare l’immagine pubblica del Rotary pubblicizzandolo per far conoscere tutte le manifestazioni, iniziative umanitarie e culturali, di aiuto concreto a progetti nel territorio di appartenenza del Club e non.

Quest'anno l'attività sarà incentrata su iniziative rivolte, al sociale, alla valorizzazione del territorio anche con proposte green per lo sviluppo sostenibile e di conservazione della biodiversità dell'ambiente.

Organizzare anche in questa annata una serie di raccolta fondi per iniziative umanitarie anche con delle semplici e piccole manifestazioni coinvolgendo anche altri Club limitrofi.

Una lunga serie di iniziative

Negli ultimi anni da ricordare tra le tante importanti iniziative le conferenze nel settore medico-scientifico, tutte di grande spessore e con ospiti di prim'ordine.

Inoltre, conferenze sulla la fertilità agraria e la lotta ai cambiamenti climatici, convegni sulla situazione finanziaria italiana e internazionale, la destinazione dei beni confiscati ai clan mafiosi e il contrasto alle attività delle mafie in Italia e all’estero.

Tra i progetti Acqua pulita in Africa, raccolta acque nel Malawi, Adottiamo il Tevere, il progetto per la sicurezza stradale a favore dell’infanzia. La partecipazione alla costruzione della cappella commemorativa a Dacca e di un’antica vasca romana a Sipicciano; la piantumazione di 90 alberi nel bosco didattico di Soriano nel Cimino. Aiuti con contributi ai terremotati del Nepal e ad Amatrice e l'impegno di aiuti economici nell'emergenza covid19. non da ultima la fornitura di attrezzature per la cucina didattica dell’Istituto Alberghiero di Magliano Sabina.

da non dimenticare una raccolta fondi con la partecipazione al concerto del Maestro Piovani e il Concerto all'Abbazia di Farfa.



Il presidente

«E' un onore ed un impegno al quale mi dedicherò con passione – le prime parole del neo presidente del Rotary Alessandro Colli il quale ha ringraziato i presidenti che lo hanno preceduto- nel percorso che mi appresto ad affrontare, avrò bisogno della collaborazione di tutti, in questa nuova avventura che non può e non deve essere solo mia.

Il programma di quest’anno sarà finalizzato a far crescere il nostro Club Rotary. Al primo posto metto il piacere di stare insieme, perché l’amicizia è la chiave e lo strumento per portarci uniti all’esterno. In secondo luogo pubblicizzare adeguatamente tutto ciò che facciamo curando la comunicazione per cercare di migliorare la tutela dell’immagine pubblica del Rotary, attrarre dei nuovi soci per crescere di numero.

Il tutto con iniziative umanitarie e culturali di aiuto concreto a progetti nel territorio di appartenenza. Inoltre la sincera collaborazione e una necessaria sinergia con altri Club limitrofi. Il Rotary -conclude Colli - è un grande gioco di squadra e per il suo successo occorre l’apporto di tutti noi e delle consorti che con la loro creatività ed efficienza daranno un apporto fondamentale alla riuscita delle iniziative del Club mirate a cementare l’affiatamento e l’amicizia tra i soci».

