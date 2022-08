Agosto Music on the Road a Rieti

RIETI - Tornano gli eventi per Music on the Road 2022 a Rieti, manifestazione promossa dall’Associazione di Promozione Sociale Musikologiamo, dalla Misericordia di Rieti e Fratres, con il supporto di Radiomondo e Rietinvetrina. Il periodo interessato è dal 10 al 20 agosto con generi musicali e proposte culturali diverse, dalla musica classica, blues, jazz, folk, rock, per arrivare a convegni, spettacolo di danza orientale, la prima sagra della Cupella con Canti popolari a cura di Gianluca&Matteo Band e Matthias Dante, un ricco calendario di appuntamenti che sapranno soddisfare un pubblico eterogeno.

Il centro storico è protagonista dei concerti, completamente gratuiti, con particolare attenzione a Piazza San Rufo. Saranno coinvolti nella manifestazione la Prof.ssa Ileana Tozzi e il Prof. Massimo Casciani, il Blues di MIHA, Antonio Sacco e la storia del Vinile, Spettacolo di Danza Orientale, I Menestrelli del Cicolano, Marianne Gubri, Sandro Sacco, Giovanni Forlani, Letizia Canali, Valentina Pagliarello e Simone Giubbotti e molto altro. Il programma dettagliato sulla pagina Facebook: Agosto Music on the Road 2022.