RIETI - L'affluenza alle 12 per le elezioni comunali nei 7 Comuni in cui si vota e per i referendum per la provincia di Rieti.

ELEZIONI COMUNALI

Affluenza complessiva: 20,69% (precedenti: 20,87%)

Rieti: 20,90%

Antrodoco: 20,78%

Casaprota: 19,96%

Cittaducale: 17,55%

Nespolo: 42,05%

Pescorocchiano: 21,59%

Salisano: 30,37%

REFERENDUM

Per il referendum, con 73 Comuni su 73, l'affluenza alle 12 è del 9,91%.

Seggi aperti solo oggi, fino alle 23.