Rieti, l'avvocato reatino Giovanni Fontana presidente nazionale dell'Adu

RIETI - E’ un avvocato reatino il neo presidente nazionale dell’Associazione difensori d’ufficio, l’Adu Italia, per il triennio 2022-2025. Già presidente della Sezione Adu di Rieti ed ex segretario nazionale, l’avvocato Giovanni Fontana – succede all’avvocato Massimiliano Bravin – ed è ora al vertice dell’importante associazione che si occupa, principalmente, di aspetti legati alla formazione e alla tutela della figura dell’avvocato difensore d'ufficio nell’ambito del processo penale nonché a garanzia del diritto ad avere la certezza di una difesa tecnica nel rispetto dei principi del giusto processo. Il penalista reatino è stato eletto per acclamazione in collegamento via Teams al termine del congresso di tutte le sezioni territoriali e dei rispettivi delegati. Un chiaro attestato di stima e, insieme, un prestigioso riconoscimento che arriva al termine di un lungo percorso iniziato presso la sezione locale di Rieti nel 2013, fino ai vertici nazionali. Con la successiva nomina dei membri di Giunta è stata poi completata la composizione di tutti gli organi statutari, assicurando la massima rappresentatività delle Sezioni in seno ad Adu Italia. All’avvocato Fontana sono giunti da parte dei colleghi reatini ed in particolare dalla Sezione Adu di Rieti, le più vive congratulazioni. "Una grande soddisfazione per l'impegno e il lavoro svolto in questi anni nell'interesse degli avvocati difensori d'ufficio e delle parti assistite – ha precisato l’avvocato Fontana - il difensore d'ufficio è l'ultimo baluardo della legalità del processo penale: molto spesso si difendono perfetti sconosciuti, a volte ignari di un procedimento a loro carico, con tempi ridotti per approntare la miglior difesa e tempi lunghissimi per ricevere il pagamento del giusto compenso. Formazione, partecipazione e informazione sono i capisaldi della nostra politica associativa. Voglio condividere il successo di questo importante traguardo con i colleghi del Foro di Rieti, traguardo raggiunto anche grazie alla loro competenza, lealtà e collaborazione mostratami nel lavoro di tutti i giorni".