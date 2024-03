Il video “Il mare dentro” sarà proiettato anche al Teatro Manlio di Magliano Sabina

RIETI - Sarà spedito a oltre 70mila indirizzi, nella notte tra il 21 e il 22 marzo, il video “Il mare dentro” realizzato da Luciano Minestrella per l’Associazione Italiana Acqua di Qualità per celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua. Il video, che ha ricevuto anche il patrocinio del Comune di Magliano Sabina, di cui porta il logo, è stato realizzato da Mattia Bernabei.

«Dopo due anni in cui abbiamo organizzato conferenze e convegni in coincidenza con la giornata mondiale dell’acqua – spiega il maglianese Massimo Lorenzoni, presidente dell’Aiaq - quest’anno abbiamo deciso di reale un cortometraggio teatrale girato all’interno del teatro. Vogliamo con questa edizione iniziare un percorso diverso rispetto alla sensibilizzazione al tema dell’acqua, che passa attraverso messaggi forti utilizzando strumenti al passo con i tempi come appunto è il cortometraggio teatrale.

Ci siamo affidati a due professionisti locali, Minestrella e Bernabei, che hanno sviluppato e tradotto in cinque minuti quello che volevamo trasmettere sul mare».

Il video, che sarà proiettato anche al Teatro Manlio di Magliano Sabina venerdì 22 marzo, racconta di questo «milione di gocce di acqua del colore del cielo – così come espresso dalla voce narrante del regista Luciano Minestrella - capace così come di raccogliere nel suo ventre i tronchi d’alberi portati dai fiumi, le lacrime dei migranti versate nei viaggi e racconti mitologici su barchette di carta lasciate libere a navigare, di restituire oggetti plasmati dal suo vortice perenne sulle spiagge come dei doni».