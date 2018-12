RIETI - Allarme del sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci. «Non abbiamo più cassa e non siamo più in grado di pagare stipendi e tredicesime ai 21 lavoratori assunti a tempo determinato dopo il terremoto, con il decreto legge 189 del 2016, né ai 10 di ruolo che avevamo già in organico». © RIPRODUZIONE RISERVATA