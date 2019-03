© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - E' nato il coordinamento delle Associazioni-Comitati di Accumoli.Il giorno 11 marzo, una lettera con allegate le proposte formulate dal coordinamento dei comitati, è stata inviata a Luigi Di Maio, a Matteo Salvini, a Vito Claudio Crimi, sottosegretario per la Ricostruzione, a Piero Farabollini, commissario straordinario per la ricostruzione, a Claudio Di Berardino assessore Politiche per la ricostruzione della Regione Lazio, a Stefano Petrucci, sindaco del Comune di Accumoli.Tra le varie proposte, oltre a quelle fondamentali legate strettamente al tema della ricostruzione, vi è quella di mettere a reddito le casette Sae non assegnate, affittandole a turno ai richiedenti non residenti, con il vantaggio del mantenimento della efficienza delle stesse, salvaguardando, in ogni caso, le possibili nuove esigenze degli aventi diritto. Ulteriore proposta è stata quella dello sblocco delle aree attrezzate per casette, tende, roulotte o camper. Tutto ciò affinché, insieme alla realizzazione dell’area di insediamento produttivo, il ritorno dei non residenti possa essere un valido supporto allo “sviluppo socioeconomico” del territorio.Il comitato ha ricevuto risposta dal sindaco di Accumoli geometra Stefano Petrucci che ha accettato la richiesta fissando l’incontro per il 26 marzo, incontro che si terrà presso la sede provvisoria del Comune. «Siamo in attesa - si legge in una nota del coordinamento - di risposta d'incontro dagli altri destinatari».