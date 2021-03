Mister Battisti al debutto soddisfatto del Rieti: «Bene, ma concesse troppe ripartenze. Ora testa alla Cynthialbalonga». Foto

RIETI - Buona la prima per mister Battisti. Il tecnico elogia i suoi e pensa subito alla gara di giovedì: «Da domani pensiamo alla Cynthialbalonga, sarà una gara difficile ma noi daremo battaglia». Le prime parole di mister Raffaele Battisti ai microfoni della Fc Rieti.

«Devo fare i complimenti ai miei ragazzi, sono stati veramente bravi ad applicare quello che avevo chiesto - afferma il nuovo tecnico amarantoceleste Raffaele Battisti - Sapevamo sarebbe stata una gara difficile contro una Recanatese ben organizzata. Bella partita da parte di entrambe le formazioni, complimenti ai miei ma testa bassa e lavorare perché giovedì saremo di nuovo in campo».

«Da parte dei ragazzi mi è piaciuta la pressione applicata sui giocatori ospiti, di contro abbiamo lasciato troppe ripartenze ma questo è un aspetto che andremo a migliorare nel corso degli allenamenti».

«Prima di affrontare la sfida di giovedì con la Cynthialbalonga dovró vedere, già da domani, come sta la condizione fisica dei ragazzi. Valuteremo al Gudini poi da martedì a lavoro allo stadio. Una volta fatta la panoramica vedremo se cambiare modulo o restare come abbiamo iniziato oggi - poi continua- sicuramente sarà una partita difficile, è una squadra allestita per fare bene come tante in questo girone. Noi daremo battaglia poi sarà il campo a dire chi è il migliore».

