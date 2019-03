Spes Poggio Fidoni-Cantalice

(Ore 15, andata 1-3, arbitro Baratta di Ciampino)

Licenza-Maglianese

(Ore 11, andata 1-0, arbitro Di Renzo di Bolzano)

ALTRE GARE, XI DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Domani, 24 marzo, tre delle quattro reatine ai blocchi di partenza per l’undicesima giornata di ritorno in Promozione. Attesa per il derby tra la Spes e il Cantalice, fondamentale la gara della Maglianese. Riposa il Passo Corese per il ritiro del Salto Cicolano.Clima derby al Chiani di Poggio Fidoni, domani arrivano i biancorossi del Cantalice. In ballo tre punti importanti per entrambe le formazioni che in zone apposte della classifica promettono una gara ricca di emozioni. Le parole del ds gialloverde Massimo Lattanzi: «Partita molto difficile. Noi stiamo attraversando un buon momento, il Cantalice penalizzato dagli infortuni non si è potuto giocare il salto di categoria, forse i nostri avranno più stimoli. Mancheranno Cingolani e Proni infortunati. Speriamo sia una bella partita con una bella cornice di pubblico». Dall’altro lato il tecnico Simone Patacchiola dichiara: «Sarà una partita come le altre e se giocheremo con l’impegno della partita con la Tivoli sicuramente faremo una bella prestazione».La Maglianese va sul campo del Licenza, ultimo in classifica. Ai giallorossi serve la vittoria al fine di continuare il testa a testa con il Settebagni per restare fuori la zona playout. L’allenatore-giocatore Massimo Lucà: «Ci aspettano sette finali, una alla volta ma senza fare conti. Partita difficilissima contro un avversario ostico. Cercheremo di affrontarla con il giusto atteggiamento cercando di conquistare punti importanti».Accademia Calcio Roma-Vis SubiacoAtletico Zagarolo-VicovaroFootball Riano-PalestrinaGiardinetti-S.Angelo RomanoGuidonia-Fiano RomanoTivoli-SettebagniRiposa Passo CoreseTivoli 57Fiano Romano 48Palestrina 47Giardinetti 45Vicovaro 44Football Riano 43Cantalice 40Pol.S.Angelo Romano 38Atletico Zagarolo 35Passo Corese e Vis Subiaco 32Settebagni Calcio Salario e Maglianese 29Guidonia 25Accademia Calcio Roma 22Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16