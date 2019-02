PASSO CORESE-VICOVARO

(Ore 11, andata 0-2, arbitro Boukhari di Roma 1)

ATLETICO ZAGAROLO-MAGLIANESE

(Ore 11, andata 0-1, arbitro Di Serio di Latina)

SPES POGGIO FIDONI-S.ANGELO ROMANO

(Ore 15, andata 1-0, arbitro D'urso di Roma 1)

ALTRE GARE, VII DI RITORNO

CLASSIFICA





RIETI - Domani si gioca la VII giornata di ritorno in Promozione. Tre delle quattro reatine impegnate in gare di certo non agevoli. Tra le mura amiche Passo Corese e Spes Poggio Fidoni, in trasferta solo Maglianese. Il Cantalice riposa per il ritiro del Salto Cicolano.Ostico il match del Passo Corese che al Di Tommaso vede arrivare il Vicovaro. I coresini vengono da una vittoria mentre gli ospiti da una brutta sconfitta con il Settebagni. Entrambe formazioni non avranno a disposizione inoltre giocatori di spessore. Nelle fila dei sabini mancheranno Giovannangelo, Varsaloni e capitan Filippi. Commenta la gara mister Fabrizio Benigni, che dovrà seguire il match fuori dal campo causa squalifica: «Domani affronteremo una delle squadre che punta al podio. Sappiamo che il loro andamento fuori casa è diverso dal fortino casalingo quindi dovremmo sfruttare questo e fare un’ottima prestazione. Noi avremmo qualche assenza ma anche il Vicovaro ha altrettanti giocatori squalificati, quindi non ci piangiamo addosso».La Maglianese è chiamata a fare risultato sul campo dell’Atletico Zagarolo. Giallorossi in cerca di tre punti per uscire dalla zona calda. Le parole del tecnico Massimo Lucà: «Ci stiamo allenando bene e abbastanza tranquilli. Spero si continui così per poi giocare con meno ansia. Dobbiamo fare punti, sarà dura ma ci dobbiamo provare».La Spes tra le mura amiche spera nel ritorno alla vittoria. Al Chiani arriva il Sant’Angelo Romano, formazione sconfitta nella precedente giornata dalla Tivoli. Il ds Massimo Lattanzi: «Domani altra finale. Dovremmo recuperare Donati, Dionisi, Di Loreto e Baginka ma saranno assenti per squalifica Petrongari e Grillo. Noi ci speriamo sempre. Sul fronte del mercato siamo attivi, vedremo».Accademia Calcio Roma-GiardinettiFiano Romano-SettebagniGuidonia-Vis SubiacoLicenza-Football RianoTivoli-PalestrinaRiposa CantaliceTivoli 48Fiano Romano 44Cantalice e Vicovaro 37Giardinetti 36Palestrina e Football Riano 35Pol.S.Angelo Romano 34Atletico Zagarolo 31Passo Corese 30Vis Subiaco 28Settebagni Calcio Salario 25Maglianese 23Guidonia 22Accademia Calcio Roma 19Licenza 15Spes Poggio Fidoni 10