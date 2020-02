LA GARA

IL COMMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Amatrice (20 punti) esce dal Salaria Sport Village con un punto: col Settebagni (32) è 2-2. Buon punto esterno per i ragazzi di mister Bucci che però restano in zona retrocessione, qualche rammarico per il ds Fabiani.Pronti via, i rossoblù passano in vantaggio su un calcio di rigore conquistato da Gianfelice e realizzato da Colangeli. L’1-0 non resta tale per più di trenta secondi quando il Settebagni pareggia e porta nuovamente la gara in parità. Nulla de registrare poi nel corso dei primi 45’.Nella ripresa esce fuori prima il Settebagni che al 10’ ribalta la gara ma non disunisce i reatini che continuano a fare la prestazione. Al 20’ arriva di nuovo il pareggio dei rossoblù con Gianfelice. Il 2-2 spinge la formazione ospite che va spesso vicino al gol del vantaggio con il duo Colangeli-Gianfelice. Amatrice protesta molto per un calcio di rigore dopo che un giocatore romano sembra abbia toccato la palla con il braccio ma per il direttore di gara non c'è nulla. Termina così la VII di ritorno dei reatini.Gianluca Fabiani, ds Amatrice: «Partita bene giocata, con la grinta e la determinazione giusta. Abbiamo dato continuità alla prestazione di domenica scorsa. Sono molto soddisfatto ma un po’ di rammarico c’è per le ultime occasioni non sfruttate e per un rigore secondo me palese non dato».