Nomentum-Cantalice

(Ore 11, arbitro Settimi di Viterbo, andata 3-0)

Passo Corese-S.Angelo Romano

(Ore 11, arbitro Stavagna di Viterbo, andata 0-4)

Novauto Pro Roma-Bf Sport

(Ore 11, arbitro Chirnoaga di Tivoli, andata 0-1)

Amatrice-Futbol Montesacro

(Ore 15, arbitro Baciu di Tivoli, andata 0-0)

ALTRE GARE, VI DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Cresce l'attesa per la sesta giornata di ritorno in Promozione. Domani, 16 febbraio, scendono in campo le reatine: in trasferta Cantalice e Bf Sport, tra le mura amiche Passo Corese e Amatrice.Il Cantalice è ospite del Nomentum. I biancorossi sono reduci da un buon momento che ha permesso loro di scalare la classifica. Davanti troveranno la neopromossa Nomentum che da parte sua ha una squadra allestita per le posizioni di vertice. Tra i romani c’è il reatino Cristian Ciaramelletti, ex Bf Sport.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Andremo ad affrontare questa trasferta con il massimo impegno e proveremo a vincere. Sarà sicuramente una bella gara. Loro sono una società che ha fatto investimenti importanti e ha allestito una rosa molto competitiva».Il Passo Corese cerca il successo in un match difficile, contro un avversario ostico come il S.Angelo Romano, secondo della classe. Curiosità sulla gara: la terna arbitrale sarà tutta al femminile. La Stavagna ha diretto in questa stagione diverse gare di Eccellenza.Il tecnico coresino mister Fabrizio Benigni: «Domani affrontiamo la seconda in classifica, sappiamo che è una squadra costruita per le posizioni di vertice. Sarà una partita difficile. Loro verranno per i tre punti ma noi non staremo a guardare. I ragazzi dopo questi ultimi due successi consecutivi hanno ritrovato l’entusiasmo e ci stiamo allenando bene».La Bf Sport va in trasferta sul campo del Pro Roma. Momento difficile per i reatini che in otto gare hanno raccolto solo tre punti. Di fondamentale importanza sarebbe il successo. Tra i gialloneri assenti Monaco e Di Loreto squalificati.Mister Andrea Rogai: «Sarà una grande sfida. Purtroppo gli ultimi risultati ottenuti non sono stati come le nostre prestazioni. Sappiamo che troveremo una squadra in un ottimo momento di forma visti i risultati ottenuti, dal nostro canto scenderemo in campo determinati in cerca di punti preziosi».Al Tilesi è scontro salvezza: i rossoblù dell’Amatrice ospitano i romani del Futbol Montesacro. I reatini in zona retrocessione vogliono i tre punti per accorciare le distanze dalle diretti pretendenti alla salvezza. Le due compagini, entrambe neopromosse, si sono già incontrate nel campionato di Prima categoria.Le parole di mister Romeo Bucci: «Domani sarà la partita da ultima spiaggia. Veniamo da quattro sconfitte consecutive e la classifica l’abbiamo vista tutti. Domenica è stata la prima gara dove non abbiamo fatto la prestazione, non era mia capitato, abbiamo sempre giocato le nostre partite. In settimana ci siamo confrontati, ho visto uno spogliatoio abbastanza unito e voglioso di fare, tutti vogliono salvare questa squadra. Domani sarà l’ultima chiamata».Certosa-Zena MontecelioGuidonia- Vis SubiacoRiano Calcio-La RusticaSporting Montesacro-Fiano RomanoVicovaro-SettebagniLa Rustica 51S.Angelo Romano 48Riano 42Vis Subiaco 38Vicovaro 37Cantalice 35Fiano Romano 33Novauto Pro Roma, Nomentum e Zena Montecelio 31Passo Corese e Settebagni 28Bf Sport e Futbol Montesacro 26Guidonia 21Sporting Montesacro 19Amatrice 16Certosa 15