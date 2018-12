© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nel derby salvezza tra Salto Cicolano (5 punti) e Spes Poggio Fidoni (9) escono vincitori i gialloverdi. Al comunale di Corvaro i ragazzi di mister Donati sovrastano gli equicoli per 1 a 6. Successo che riporta punti e morale tra i reatini.La gara parte nel migliore dei modi, siglano i primi tre gol Dionisi, Gerbino e Ianni concludendo la prima frazione di gioco sullo 0 a 3. Nella ripresa il gioco non cambia, i giovani della Spes si spingono ancora in avanti siglano lo 0 a 6 con le marcature di Mariantoni, Lucarelli e la doppietta personale del numero nove Matteo Dionisi. Nel finale i padroni di casa del Salto trovano un gol che rende un po' meno amaro il risultato.Le parole di mister Marco Donati, tecnico della Spes: «I risultati non ci danno ragione ma i ragazzi si allenano molto bene e riusciamo a mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Sono contento del risultato ma soprattutto per la squadra che finalmente vede i tre punti».Il ds degli equicoli Ernesto Costantini commenta così il momento: «Voglio ringraziare i ragazzi per l’impegno che mettono in campo nonostante i risultati. Il nostro obiettivo è far crescere i giovani e questo non cambierà. Il Salto non può più competere con i colossi economici che ci sono in questo campionato ma ci metteremo sempre tanto cuore come ha fatto un nostro giovane, svincolato venerdì scorso e tornato lunedì per darci una mano. Utilizzeremo la pausa natalizia per riflettere un po’ su questa situazione».Domenica 23 la Spes Poggio Fidoni riceve al Chiani il Guidonia (15) dove dovrà prendersi i tre punti mentre il Salto Cicolano sarà ospite dell’Accademia Calcio Roma (14).