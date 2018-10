RIETI - E' la lotteria dei rigori (ne vengono calciati ben nove per parte) che permette al Cantalice di accedere ai sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione dopo la gara di ritorno con la Spes Poggio Fidoni.



Dopo il pareggio per 2-2 maturato nella gara di andata al Ramacogi, si verifica lo stesso risultato anche al Chiani al termine di un incontro acceso e ricco di emozioni.

Al 14' passa in vantaggio la Spes con Colantoni che approfitta di una corta respinta del portiere avversario ma al 25' ci pensa Di Lorenzo a riportare il punteggio in parità intervenendo in mischia sotto la porta avversaria. Passano cunque minuti e Monaco realizza il gol del sorpasso su calcio di rigore assegnato per un tocco di mano in area di Ianni su tiro di Beccarini. Al 45' la Spes recrimina su un episodio dubbio quando Massimi calcia una punizione da fuori area ed il pallone rimbalza sotto la traversa e viene respinto dal portiere Conti: i padroni di casa sostengono che il pallone è entrato ma la terna arbitrale è di avviso opposto ed il gioco prosegue.

La ripresa si apre con un tiro di Colantoni al 5' deviato in angolo da Conti e lo stesso portiere ospite si ripete al 27' su una conclusione ravvicinata di Brucchietti. Al 34' ci prova Piras dalla distanza su assist di Monaco ma para con sicurezza Natali ed al 45' arriva il gol del definitivo pareggio con una rete di Brucchietti che approfitta di un malinteso della retroguardia avversaria. Sul 2-2 si va direttamente ai calci di rigore con parità anche dopo i primi cinque: si continua ad oltranza e si arriva al nono tiro che Cianetti realizza e che Brucchietti si vede respingere. In totale 5 rigori realizzati dalla Spes con M.Dionisi, A.Gregori, Ianni, Lucarelli, Papucci e 4 parati con Massimi, Fusacchia, Di Loreto, Brucchietti. Il Cantalice ne segna da parte sua 6 con Salvi, Beccarini, Tiengo, Di Gennaro, Rossi, Cianetti e 3 parati con Piras, Alessandrini, Accardo.

I COMMENTI

Marco Donati, tecnico Spes Poggio Fidoni

«La squadra avversaria è composta da giocatori d'esperienza che alla fine ha fatto la differenza. I nostri giovani comunque stanno crescendo e migliorando di partita in partita ed in campionato stiamo risalendo in classifica. A piccoli passi potremo raggiungere il nostro traguardo principale che rimane la salvezza».

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

«Un po' di sofferenza iniziale ma poi abbiamo disputato un ottimo primo tempo. Ci siamo rilassati troppo nella ripresa e nel recupero gli avversari ne hanno approfittato pareggiando in pieno recupero. Un plauso al nostro giovanissimo portiere (2002) che ha parato ben tre rigori».

IL TABELLINO

Spes Poggio Fidoni: Natali, Fany (20' st M.Dionisi), Massimi, Brucchietti, Cresta (1' st Papucci), Ianni, Marianantoni (12' st Fusacchia), Baginka, Di Loreto, Mancini (40' st A.Gregori), Colantoni (36' st Lucarelli). A disp. Ricci, Mastroiaco, Gerbino, Leoncini. All. Marco Donati

Cantalice: Conti, Rossi, Di Lorenzo (20' st Cianetti), Salvi, Di Gennaro, Panitti, Suwarech (7' st Piras), Santarelli (32' st Alessandrini), Monaco (40' st Tiengo), Beccarini, Accardo. A disp. Martini, Agostini, L.Dionisi, D.Gregori, Fosso. All. Simone Patacchiola

Arbitro: Vallocchia di Rieti (Zoni di Roma2 e Cirillo di Roma1 )

Reti: 14' pt Colantoni, 25' pt Di Lorenzo, 30' pt Monaco (rig.), 45' st Brucchietti

Note: ammoniti Baginka, Fusacchia, Santarelli, Panitti, Accardo, Monaco; angoli: 2-4; spettatori: 100 circa.

