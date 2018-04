di Silvio Ippoliti

RIETI - Più ombre che luci nella quattordicesima giornata di Promozione per le formazioni reatine. Tutto quasi deciso dal punto di vista della classifica con Cantalice e Maglianese già salve, la Spes Poggio Fidoni ai playout e il Cantalupo che torna in prima categoria. Manca solo un punto per la matematica salvezza al Salto Cicolano.



Vittoria di prestigio per la Maglianese che davanti ai propri tifosi festeggia i tre punti contro la capolista Villalba: 1-0 è il risultato finale firmato Cardella con una bella conclusione dal limite dell'area. E' proprio il giocatore sabino a commentare il successo e il momento della squadra. «Abbiamo disputato una grande partita contro una squadra forte ed organizzata – dice il giocatore Luca Cardella – sono contento per il gol ma soprattutto per la grande vittoria ottenuta con concentrazione e determinazione. Abbiamo fatto vedere che siamo un grande gruppo».



Sconfitta di misura per il Cantalice in trasferta contro la Luiss (2-1). Dopo il pareggio di capitano Beccarini il gol vittoria per i romani arriva praticamente a tempo scaduto. «E' stato un peccato – sottolinea il centrocampista Emanuele Cianetti – perchè abbiamo giocato una buona partita. Primo tempo sotto tono, nella ripresa predominio territoriale nostro non concretizzando almeno 5 occasioni davanti al portiere».



La Spes Poggio Fidoni cade in casa contro il Vicovaro (1-0). Partita giocata alla pari contro un avversario importante per i ragazzi allenati da Pompili puniti da un gol capolavoro in sforbiciata di Trenta. «Abbiamo affrontato un ottimo avversario – dice il difensore Marco Massimi – basta vedere la classifica. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo,però non siamo stati bravi a finalizzare le occasioni che abbiamo creato. Loro sono passati in vantaggio con l’unico tiro della loro partita,da lì in avanti abbiamo tentato disperatamente di pareggiare senza riuscirci forse anche perché siamo calati anche a causa del caldo. Ora dobbiamo cercare di fare più punti possibili nelle ultime tre partite rimaste per ottenere definitivamente i playout, così da poterci giocare la salvezza”.



Sconfitta per 1-0 anche del Salto Cicolano sul campo del Guidonia. I padroni di casa si sono fatti preferire per larghi tratti della gara meritando alla lunga il match. «Partita equilibrata anche se loro hanno dato di più – evidenzia il centrocampista Matteo Ranieri - hanno creato più occasione di noi ed hanno meritato la vittoria. Adesso mercoledì bisogna prendere a tutti costi i punti per la matematica».



Pesante ko per il Cantalupo in trasferta contro la Vigor Perconti: i padroni di casa s'impongo 5-0. Una partita senza storia in cui i sabini per i sabini ha influito la sconfitta nel derby col Poggio Fidoni che ha sancito la matematica retrocessione. «Noi ce l'abbiamo messa tutta – dice il centrocampista William Lamin Bekai – ma abbiamo giocato contro una squadra più forte. Siamo consapevoli della retrocessione ma dobbiamo onorare il campionato fino alla fine».



RISULTATI, XIV DI RITORNO

Castelnuovese – Licenza 1-1

Guidonia – Salto Cicolano 1-0

Luiss – Cantalice 1-0

Maglianese – Villalba 1-0

Ostiantica – S. Angelo Romano 0-2

Pro Roma – Morandi 4-0

Spes Poggio Fidoni – Vicovaro 0-1

Vigor Perconti – Cantalupo 5-0

Vis Subiaco – Fiano Romano 2-1



CLASSIFICA

Villalba 65

Pro Roma 64

Vicovaro58

Vigor Perconti 57

Fiano Romano 56

S. Angelo Romano 56

Maglianese 48

Vis Subiaco 47

Cantalice 45

Salto Cicolano 40

Guidonia 38

Luiss 37

Ostiantica calcio, Morandi 34

Licenza 31

Spes Poggio Fidoni 28

Castelnuovese 18

Cantalupo 15

Luned├Č 23 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:06



© RIPRODUZIONE RISERVATA