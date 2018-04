di Silvio Ippoliti

RIETI - Ko esterno per il Salto Cicolano sul campo del Guidonia: i padroni di casa s'impongo 1-0 con una rete al 30' della ripresa. Una sconfitta che non complica i piani salvezza degli equicoli a cui manca un punto per la matematica. «Loro una buona squadra, con molti giovani interessanti – dichiara il tecnico del Salto Cicono Giancarlo Senneca – noi a tratti siamo usciti fuori non riuscendo a concretizzare le occasioni che abbiamo creato. Mercoledì in casa abbiamo l'occasione per chiudere i conti».

Domenica 22 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:22



