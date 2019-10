© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice (9 punti) viene sconfitto tra le mura del Guidonia (6): termina 3-2. Prima il vantaggio poi il soprasso dei padroni di casa. Prestazione sotto le righe dei biancorossi.Il Cantalice impatta la gara nel modo giusto e passa in vantaggio con Accardo che porta i suoi nel giusto binario. L’1-0 dura pochi minuti quando il Guidonia riporta la gara in parità. Il gol scuote i ragazzi di mister Patacchiola che si portano sul 2-1 con Agostini su cross del solito Accardo. Sul finale dei primi 45’ il Cantalice rischia spesso di siglare la terza rete.Nella seconda frazione di gioco ritmi più bassi e poco Cantalice. Intorno al 2’ dal fischio d’inizio il direttore di gara assegna un rigore ai padroni di casa che si portano di nuovo in parità. Nel riprendere la gara, il Cantalice, stanco della fatica di Coppa, a 15’ minuti dal termine subisce il vantaggio romano.Le parole di mister Simone Patacchiola: «Prestazione deludente, imbarazzanti. Nella ripresa non siamo assolutamente scesi in campo».