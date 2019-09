© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Cantalice non supera il primo test in campo romano: il Fiano Romano passa 1-0 sui biancorossi. Seconda sconfitta in tre gare per la formazione reatina, che non concede il bis rispetto al successo di domenica scorsa nel derby con la Bf Sport. C'è un po' di rammarico tra i biancorossi.La gara vede due formazioni che tengono bene il campo, equilibrata e con poche occasioni da gol dove solo una distrazione poteva rovinare gli equilibri. Proprio questo è quello che avviene a circa il 20esimo del primo tempo: su corner a favore dei padroni di casa il Cantalice subisce di testa il gol del vantaggio romano. Dopo la rete, i restanti minuti del primi tempo non vedono particolari azioni degne di nota.Nella ripresa il Cantalice alza il baricentro dimostrando di voler riprendere la gara. Ci prova spesso nel corso dei 45’ minuti ma solo nel finale c’è l’azione più pericolosa dei biancorossi: Accardo a tu per tu con il portiere non riesce a mettere la palla in rete.Le parole del tecnico Simone Patacchiola: «Partita equilibrata giocata molto a metà campo, sicuramente non meritavamo di perdere. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno provato a riprendere il risultato fino alla fine, ci è mancata solo un po’ di fortuna. Potevamo tranquillamente uscire con un pareggio perché la prestazione c’è stata, soprattutto nel secondo tempo. C’è da lavorare ma ripartiamo da questi secondi quarantacinque minuti per affrontare il resto delle gare».