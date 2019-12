LA GARA

RIETI - Il Gudini fa grande la Bf Sport (23 punti): il Certosa(6) va ko 2-1. Le assenze portate via dal mercato invernale non si sentono negli undici di mister Rogai, che fa debuttare Salvi dal primo minuto. Monaco si esalta con una doppietta.Pronti via, gara in perfetto equilibrio per i primi 20’ dove la Bf Sport tiene il pallino del gioco cercando di impostare da dietro le azioni più pericolose che però non arrivano mai al tiro. La prima risposta del portiere ospite arriva al 25': De Gennaro su punizione dal limite impegna Tanturri che può solo respingere. Al 30’ arriva il vantaggio giallonero: Fosso su fallo laterale cerca Monaco che a due passi dalla porta non sbaglia. È 1-0. Il vantaggio porta sicurezza al palleggio dei padroni di casa che non rischiano nulla. Sul finale arriva al tiro anche Cavallari.La ripresa non inizia con il piede giusto per la Bf Sport: prima il Certosa colpisce una traversa poi a 10’ dalla secondo tempo Palombi, all’interno dell’area di rigore, batte Bianchetti che non può far nulla. Poco più tardi ancora Palombi prima su punizione sfiora il palo, poi a due passi dalla porta trova un grande Bianchetti che compie una parata che vale un gol. Al 30’ torna in campo la Bf Sport e lo fa ancora con un super Mario Monaco che dimostra le sue qualità e segna un eurogol: dai trenta metri mette la sfera sotto il sette. È 2-1.«Buona partita, siamo rientrati male nei primi venti minuti del secondo tempo e non so il motivo. In campo non era cambiato nulla. Complimenti a Mario per il gran gol. Queste sono le partite in questo campionato, tutte equilibrate».«Grande prova contro una squadra importante. Abbiamo subito un gol su una distrazione poi un grande gol dal giocatore a parere mio più forte della categoria. Loro hanno fatto la loro partita ma per come sono andati i primi minuti del secondo tempo usciamo sconfitti immeritatamente».: Bianchetti, Fosso, Casciani, Cianetti, De Gennaro, Salvi, Cardini (16’ st Pengili), Tolomei, Monaco, Cavallari (35’ st Cresta), Piras (27’ st Di Casimirro). A disp. M.Di Loreto, N.Di Loreto, Pengili. All. RogaiTanturri, Marzucchini, Ghinassi, Ciambellari, Minelli, Chiera, Volanti (5’ st Fioretti), V.De Luca (42’ st Santi), Bonini (16’ st Borrelli), Palombi, Conti. A disp. Muzi, Garcia, D. De Luca, Parisi, Oliviero, Silietti. All. Torretti: Lupinski di Albano Laziale (Degli Abbati di Roma 1 e Mocanu di Roma 1): 30’ pt, 30’ st Monaco, 10’ st Palombi: ammoniti Oliviero (C), Salvi (B). Recupero 1’-4’